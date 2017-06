Bendodo aboga por una reforma electoral en las municipales para que el alcalde sea el del partido más votado

Etiquetas

Afirma que el reto del PP es que la formación sea "más malagueña que nunca"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha abogado que una reforma electoral, "al menos", para los comicios municipales para que el alcalde sea "el candidato del partido más votado", asegurando que "es el mandato de la gente".

De igual modo, se ha referido a las mociones de censura, que ha considerado que "tiene justificación cuando pone en la Alcaldía a la persona que ganó las elecciones", como recientemente ha ocurrido en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, con Francisco Salado.

A juicio de Bendodo, "se ha demostrado que todos los gobiernos que se constituyeron entre dos, tres, cuatro y hasta cinco partidos que perdieron las elecciones no han funcionado", poniendo como ejemplos Marbella, Torremolinos, Nerja, Rincón de la Victoria y Benalmádena, asegurando que "no han sido capaces --en esos municipios-- de sacar unos presupuestos adelante". Es más, ha advertido de que "estos gobiernos de los que perdieron no han sido buenos para estos municipios".

En este punto, ha afirmado, en una entrevista con Europa Press, que en el PP "estamos en la idea de que los que ganaron las elecciones son los que tienen que gobernar".

Así, tras ser cuestionado por si hay contactos para desbancar al alcalde en municipios como Marbella o Nerja, donde el PP fue la fuerza más votada, Bendodo ha incidido en que hay "contactos permanentes en todos los casos".

En concreto, sobre Marbella, ha opinado que la localidad "debería de volver a sonar fuerte como hizo en el pasado". "Marbella ha perdido peso, espacio e influencia con este gobierno de cuatro partidos", ha sostenido.

EL PP, "HERRAMIENTA ÚTIL QUE NECESITAN LOS MALAGUEÑOS"

Por otro lado, el recién reelegido presidente del PP malagueño ha afirmado que entre los retos de los 'populares' se encuentra que en el partido "tiene que estar perfectamente preparada la maquinaria para ser la herramienta útil que necesitan los malagueños".

"Al final, el PP, es el partido de los malagueños, el partido que mayoritariamente votan los malagueños cuando hay elecciones de todo tipo", por lo que, a su juicio, "tenemos que estar más cerca de la gente, ser más útil, tener buenos equipos, integrar a todas las personas que quieran incorporarse a nuestros proyectos, sean afiliados o no".

Para Bendodo, el objetivo no es otro que "intentar ganar las próximas elecciones municipales y gobernar en los ayuntamientos donde ganamos pero no gobernamos". "El reto es que el PP sea el PP más malagueño que nunca", ha defendido.

Por último, cuestionado por los casos de corrupción, ha incidido en que "afecta a todos", y no sólo a los partidos políticos, también, ha dicho, "a federaciones deportivas, sindicatos, confederaciones de empresarios... hay que luchar contra ella y ser tajante".

Al respecto, ha incidido en que el PP "tiene que ser tajante, y lo está siendo, con expulsar; en política puedes meter la pata, porque un error se puede corregir, pero lo que no puedes es meter la mano", ha concluido.