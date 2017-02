Bolado estudia denunciar a Movellán por "insultos y vejaciones personales"

Etiquetas

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), ha informado este jueves que está estudiando emprender acciones legales contra el portavoz del PP, diputado nacional y exregidor municipal, Diego Movellán, por "los insultos, vejaciones personales, las continuas faltas de respeto y las descalificaciones" que está recibiendo tanto ella como el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) en los meses que van de legislatura.

"Es un cúmulo" de hechos, ha denunciado la alcaldesa en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el concejal de Hacienda, Héctor Lavín (PRC), pero "parece que para el PP vale todo y esto es algo que vemos día a día y en su forma de actuar", cuando "llevo diciendo que en política no vale todo y que las formas hay que mantenerlas".

En este sentido, la alcaldesa se ha referido a "lo ocurrido" el lunes en el despacho de un técnico municipal y a "los términos" en los que Movellán se refirió allí hacia ella, con "descalificativos hacia mi persona" que ponen de manifiesto el "odio personal que me tiene", así como las palabras referidas a miembros del equipo de Gobierno.

"No consiento las faltas de respeto ni para mí ni para nadie", ha indicado, y "si fueran de su partido haría lo mismo porque no puedo permitir que delante de mí se falte el respeto a nadie".

Bolado ha considerado que se trata de unos hechos "de extrema gravedad" más aún viniendo de "un diputado nacional y un exalcalde de Camargo", y ha avanzado que va a pedir un informe por escrito para que conste "lo que sucedió y lo que varias personas escuchamos desde fuera" de ese despacho, porque "las voces" llegaron a escucharse en los pasillos. A su juicio, esos "ataques" constatan "un odio visceral hacia mi persona porque él considera que yo le he robado el sillón" cuando realmente "yo he sido elegida democráticamente".

Ante esta situación, la alcaldesa socialista ha hecho un llamamiento al Partido Popular porque, a su juicio, "tiene que poner los medios y tomar una decisión" sobre Diego Movellán, ya que "no podemos seguir así" y los partidos "tenemos que dar ejemplo de respeto".

En esta línea, el concejal de Hacienda, Héctor Lavín, ha señalado que él "siempre" ha intentado que hubiera "lazos de comunicación" y "vías de diálogo" pero "lamentablemente nos hemos encontrado" con situaciones "dañinas", y ha indicado que "el punto de inflexión" ha sido "lo que ha ocurrido el lunes en un despacho municipal porque eso no se puede permitir ni tolerar". "La situación que se produjo en ese despacho es abominable y deleznable", ha valorado.

La alcaldesa ha considerado que "el respeto es la base de todo" y "no estoy por la labor de seguir aguantando estos comportamientos intolerables tanto aquí como en la calle, ni las continuas faltas de respeto" de Movellán, y ha informado de que ya ha puesto a disposición de su abogada "toda la documentación que tengo recopilada" y los "insultos" recogidos, así como los contenidos publicados en las redes sociales bien del Grupo Popular o en los perfiles personales de Diego Movellán.

Ha criticado el comportamiento mantenido por Movellán en este tiempo "incitando a la gente" o "animando a la gente a hacernos el escrache que nos hizo el día de la investidura", así como las "reiteradas ocasiones en las que se refiere a mi incompetencia intelectual".

Respecto a lo acontecido esta semana, la alcaldesa ha valorado que Movellán estaba "muy nervioso" por el cambio del día del Pleno ya que "siempre piensa mal" de las personas y "se cree que fue debido a que él tenía sesión en el Congreso".

Según ha explicado, el cambio al miércoles fue debido a "una cuestión organizativa de los concejales del equipo de Gobierno que no están liberados" ya que "cuadrar agendas es tremendamente complicado" y "el día que mejor venía a todos fue el miércoles", pero ha considerado que "el que piense que había algo más de fondo tiene un problema".

DIÁLOGO CON EL PP

"Aquí no vale todo, alguien tiene que poner los límites", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha lamentado que, en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento, con Movellán el diálogo es "imposible". "Somos dialogantes y abrimos las puertas a todo el mundo, pero con alguien que no quiere y que lo único que hace es insultar desde el minuto uno y faltar al respeto y provocar no se puede llegar a ningún consenso", ha incidido.

También ha calificado de "irreales"y "ficticias" las propuestas que presenta el exalcalde "para su momento de gloria", pero "no le importan los vecinos porque si de verdad le importaran estoy segura de que rebajaría la tensión a la que nos ha llevado en estos 19 meses y se comportaría como una persona respetuosa, llegaríamos a muchos acuerdos con el PP por el bien de los vecinos".

En este sentido, ha afirmado que "aquí estamos por y para los vecinos" y se pueden alcanzar acuerdos "independientemente de nuestras ideologías" siempre y cuando "las propuestas sean reales y se ajusten a la problemática de los vecinos". Sin embargo, "si no hay respeto yo no tengo nada que tratar con nadie porque [el respeto] se lo está faltando también a los vecinos, porque yo represento a los vecinos, a los que me han votado y a los que no, a todos por igual".

Además, ha señalado respecto a otra de las quejas de Movellán, que es "absolutamente falso" que se le oculte información. "Lo que es cierto es que todos los días registra en torno a cinco, diez o incluso veinte peticiones o más de información, no se da abasto y no podemos dedicar una persona del departamento de Secretaría para que realice ese trabajo" ha explicado, y ha considerado que el PP trata de "obstaculizar" la labor municipal.