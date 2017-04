Bonig tilda de "increíble" la actitud del alcalde y pide a Puig y Oltra que se pronuncien

Etiquetas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha tildado de "increíble" la decisión del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de despedir a una trabajadora municipal, cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento Luis Barcala. Así, ha indicado: "si eso lo hace uno del PP estaría en fiscalía y con denuncias". Por ello, ha pedido a Ximo Puig y a Mónica Oltra que se pronuncien al respecto sobre si les parece "ético y estético".

A preguntas de los medios, al finalizar este jueves la romería de la Santa Faz, Bonig ha afirmado que el PP autonómico se "reafirma cada vez más en la libertad educativa y económica y la libertad de discrepar y pensar".

"Parece que solo pueden usar la justicia ellos, y cuando la usa el PP, porque considera que hay una ilegalidad, al alcalde de la segunda ciudad más importante de la Comunitat solo se le ocurre una actitud dictatorial 100% como es echar", ha manifestado sobre la cuñada de Barcala, a la que el pleno municipal acordó este pasado miércoles readmitir en su puesto.

A su modo de ver, esas actitudes "sacan lo que verdaderamente son" los gobiernos del cambio que llevan "a la paralización y al sectarismo". Así, ha opinado que "lo que está ocurriendo en Alicante, está ocurriendo en toda la Comunitat", y lo ha ejemplificado con casos en el Hospital de Alzira o los InfoDona.

"Es el modus operandi del señor Puig y de la señora Mónica Oltra", ha indicado y ha lamentado que no les ha visto "decir qué les parece la actitud del alcalde de Alicante: si lo aprueban, lo desaprueban, si les parece ético y estético".

Isabel Bonig ha dado "por amortizado" al alcalde de Alicante y ha pedido explicaciones a "su jefe, el señor Puig, y a la señora Oltra, que forma gobierno y mantiene al señor Echávarri en la ciudad de Alicante".

PUIG Y ECHÁVARRI RECHAZAN VALORAR EL DESPIDO

Respecto a la polémica, el alcalde ha evitado responder a las preguntas de los medios y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que hoy no correspondían "esas cuestiones". "Estamos aquí para festejar juntos la convivencia, las situaciones internas del ayuntamiento no me corresponde valorarlas".

"Lo único que pido es que haya el máximo de acuerdo posible lo importante al final no son los políticos, sino la ciudadanía. Hemos de saber todos ceder y construir juntos", ha afirmado y ha negado que se haya hablado de la cuestión en la romería.

MOCIÓN DE CENSURA

La presidenta del PPCV ha reclamado gobiernos que se preocupen de los problemas de los ciudadanos y ha opinado que la economía va mejorando porque "hay un Gobierno --central--, que actúa".

Bonig se ha referido así al ser preguntada por su parecer al respecto de la moción de censura presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados contra el PP.

Frente a ello, ha expuesto que se sigue sin aprobar en las Corts Valencianes una comisión de investigación para conocer sobre los 7 millones de euros que la Fundación FES "germen de Podemos" recibió de Venezuela.

"O de esas noticias de cómo el señor Pablo Iglesias está recibiendo dinero del Gobierno venezolano; por cierto, que en Venezuela se está viviendo un clima de enfrentamiento de dictadura y todavía no he visto a nadie de Podemos manifestarse en contra de Maduro y por la democracia", ha seguido.