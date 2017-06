El alcalde de Bruselas presenta su dimisión por el cobro de unas reuniones con una agencia de carácter social

Etiquetas

El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, presentará su renuncia este jueves después de haber sido acusado de cobrar por asistir a las reuniones con Samusocial, una agencia para las personas sin hogar. La información se ha desvelado a través de un informe parlamentario en el que no se proporcionan pruebas de que tales reuniones tuvieran lugar. No obstante, Mayeur afirmó la semana pasada que los pagos no estaban fuera de lugar por ser "un trabajo de verdad".