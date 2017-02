ABEL CABALLERO ELUDE RESPONDER POR QUÉ NO HA INVITADO A TODOS LOS ALCALDES SOCIALISTAS AL ACTO CON SUSANA DÍAZ

Etiquetas

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, eludió este sábado responder por qué no ha invitado a todos los alcaldes socialistas al acto por el municipalismo que ha organizado este sábado en el que participará la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.A su llegada al pabellón de la ONCE donde se celebra el evento, Caballero declaró a los periodistas que estarán “cientos y cientos de alcaldes socialistas para hacer nuestro planteamiento municipal”.Pero preguntado por qué, como organizador del acto, no invitó a todos los alcaldes que actualmente tiene el PSOE; se limitó a sonreir y remachar que están “muchísimos” regidores. Caballero ha sido el impulsor de un acto que congrega a numerosos alcaldes socialistas de toda España y en el que intervendrá la secretaria general del PSOE andaluz. Este acto generó cierto revuelo en las filas del PSOE porque sólo han sido citados alcaldes afines a Díaz, ya que algunos próximos a Pedro Sánchez, como el de Valladolid, o el Fuenlabrada, próximo a Patxi López, no ha sido invitados. Incluso ha causado malestar en el PSOE de Madrid porque no se ha comunicado este acto ni siquera a la secretaria general, Sara Hernández, que también es alcaldesa de Getafe.