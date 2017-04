CANAL. CARMENA CREE QUE AGUIRRE "NO ESTÁ EN LAS CONDICIONES ADECUADAS" PARA SEGUIR DE CONCEJAL

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, enjuició este viernes que la portavoz municipal del PP, Esperanza Aguirre, "no está en las condiciones adecuadas para formar parte del Consistorio", por sus "vinculaciones a unos procesos tan graves de corrupción", por lo que "debe asumir sus responsabilidades políticas".Carmena hizo estas declaraciones a los periodistas durante el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas cuando se le preguntó si Aguirre debe dimitir tras la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González, por desvío de fondos en beneficio propio cuando gestionaba el Canal Isabel II.Para la alcaldesa, la relación de Aguirre con casos de corrupción de sus subordinados "afecta a todo el pleno y al Ayuntamiento", y "una persona en su situación no está en las condiciones adecuadas para formar parte del Consistorio".Desde su punto de vista, la presencia de Aguirre "vicia la relación", pues "es muy difícil que en el contexto del debate", que a veces tiene "características muy descalificadoras, cuando hay una situación de fondo con una person que tiene esas vinculaciones a unos procesos tan graves de corrupción, hace difícil" su desarrollo normal."Para el Ayuntamiento, para los concejales, todos, no es bueno que ninguno de nosotros esté en esa situación, porque vicia la relación; hace difícil que podamos encontrar los instrumentos que necesitamos entre la oposició y el gobierno para trabajar de una forma relajada y eficaz por los ciudadanos de Madrid", alegó."Me parece que ella tendría que reflexionar sobre todo esto", continuó. "Debería ser consciente de que debe asumir esas responsabilidades políticas". Eso sí, cuando se le preguntó directamente si Aguirre debería dejar el acta de concejal, Carmena se retrajo: "A tanto no llego. Pero ella debe asumir sus responsabilidades políticas. Para el Ayuntamiento de Madrid sería bueno que no haya una persona que esté en su situación".