MADRID. CARMENA Y CAUSAPIÉ ALABAN UNOS PRESUPUESTOS EN LOS QUE EL PSOE HA MARCADO LOS TIEMPOS

La ciudad de Madrid tendrá sus Presupuestos aprobados la semana que viene, después de que Ahora Madrid y el PSOE hayan llegado a un acuerdo con prácticamente dos meses de negociación a sus espaldas. Los tiempos han sido marcados por los socialistas en un proceso que parece tener una lectura más política que económica.El viernes se celebrará la comisión preceptiva y, previsiblemente, el próximo miércoles tendrá lugar el Pleno extraordinario para votar las cuentas.El acuerdo se basa sobre el proyecto presentado en diciembre por la Junta de Gobierno encabezada por Manuela Carmena, aunque el PSOE ha incorporado 144 enmiendas que afectan a 110 millones de euros.En una rueda de prensa conjunta, la alcaldesa y la portavoz socialista, Purificación Causapié, han aplaudido el acuerdo tras haber atravesado un proceso de turbulencias. Los socialistas llegaron a anunciar una ruptura de negociaciones a finales de diciembre, cuando instaron al Gobierno a rehacer “de cero” el proyecto de Presupuestos.Esta postura se quedó en una amenaza y el 9 de enero se retomaron las negociaciones en una reunión en la que Ahora Madrid se mostró dispuesto a aceptar todas las enmiendas presentadas por el equipo de Causapié. Las dos coincidieron hoy en que el acuerdo satisface a ambas partes e incluye el “cien por cien” de las propuestas del PSOE.Las condiciones de los socialistas pasan por reforzar la cultura en Madrid mediante un bono para jóvenes, recuperar la ‘Noche en Blanco’, un refuerzo para la política social y ampliar hasta 18 millones los contratos para la limpieza. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONESEl pacto alcanzado por PSOE y Ahora Madrid implica la creación de una comisión de seguimiento formada por seis concejales: tres a propuesta de los socialistas y otros tantos por el equipo de Carmena. Su cometido será el de vigilar que el Presupuesto se aplica y liquida de acuerdo con lo pactado, llevando a cabo las inversiones previstas.Y es que una de las críticas que más se han hecho por parte del PSOE y toda la oposición en general es la falta de liquidación del Presupuesto en el ejercicio de 2016. Asimismo, los socialistas obligarán a Ahora Madrid a eliminar el copago en el Servicio de Comida a Domicilio para personas con rentas inferiores a 400 euros. “NUNCA SE ROMPIERON LOS ACUERDOS”Carmena desmintió que las negociaciones con el PSOE para sacar adelante los Presupuestos se rompieran a finales de diciembre, como anunció la portavoz socialista el 27 de diciembre ante la prensa. Según la alcaldesa, la prórroga presupuestaria se debió a que “tuvimos poco tiempo y por eso no se pudieron aprobar antes” los Presupuestos.Este no fue el único capote que echó la jefa del Ejecutivo local a Purificación Causapié. Mientras la socialista sostuvo que la prórroga presupuestaria ha tenido un final feliz, Carmena precisó que “cuando una corporación tiene que prorrogar, tiene una situación de dificultad objetiva”, por lo que “hay cosas que no hemos podido empezar”.EL PSOE, “TÉCNICAMENTE EN LA OPOSICIÓN”Preguntadas sobre si el acuerdo en torno a las cuentas refuerza el papel del PSOE en las políticas del Ayuntamiento, ambas coincidieron en que el rol de los socialistas “sigue siendo de oposición”, al margen de los acuerdos a los que se lleguen con Ahora Madrid.“A veces hemos recibido críticas muy duras del partido con el que hoy llegamos a un acuerdo”, señaló Carmena. Y es que “el PSOE no está en el Gobierno, técnicamente está en la oposición”, apostilló.“Más allá del acuerdo, estamos demostrando un compromiso muy claro en esta ciudad”, resaltó Causapié. “Vamos a seguir trabajando propuestas más allá de este acuerdo”.