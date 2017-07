MADRID. CARMENA CELEBRA LA EXCARCELACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ Y EL PP LE REPROCHA QUE NO LE HAYA DEDICADO UN TUIT

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se felicitó este lunes “con grandísima alegría” de la excarcelación del preso político venezolano Leopoldo López, ahora en arresto domiciliario, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, le recriminó que no haya escrito ni un solo tuit como “gesto público de alegría y enhorabuena”.Carmena hizo estas declaraciones al término de la Comisión de Cultura y Deporte, cuyas competencias asume actualmente, y Martínez-Almeida minutos después en el patio de la Casa Cisneros, donde tienen lugar las reuniones de estos órganos municipales.Preguntada por los periodistas, la alcaldesa contestó que se felicita “con grandísima alegría” de la excarcelación de López, y recordó que ella misma la pidió en el pasado Congreso Mundial de Metrópolis en Montreal. “Estoy enormemente satisfecha de que se haya conseguido la liberación. No puedo más que sumarme a la alegría que todos tenemos por esa liberación”, dijo.Por su parte, Almeida retó a los periodistas a buscar algún tuit en el que la alcaldesa se haya manifestado sobre la excarcelación de López. “No lo van a encontrar”, les avanzó. En su opinión, es “lamentable que no haya hecho un gesto público de alegría y enhorabuena”.En todo caso, añadió el portavoz popular, se trata de “una liberación que no es completa”, y matizó: “Exigimos que no esté en arresto domicilario. Es un preso político. Fue un juicio-farsa y exigiremos su liberación”.La posición del Ayuntamiento sobre la situación de los presos políticos venezolanos ha sido un constante motivo de rifirrafe entre los grupos municipales. Para el PP, tendría que haberse producido un posicionamiento más claro del Gobierno municipal, que ha distinguido continuamente entre la situación de López, acatando que Naciones Unidas la ha calificado de arbitraria y antidemocrático, y el trasfondo de la controversia política en Venezuela. Incluso en lo que respecta a López, Carmena y su teniente de alcaldesa, Marta Higueras, votaron en contra del resto de Ahora Madrid para sacar adelante una proposición del PP que instaba a la regidora a reunirse con la familia del preso.