CATALUÑA NO MANDA REPRESENTANTE AL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La Generalitat de Catalunya no ha propuesto a ningún experto para que forme parte de la comisión impulsada por el Gobierno para la reforma del modelo de financiación autonómica, un grupo que comenzará sus trabajos de manera “inmediata”. El Consejo de Ministros acordó este viernes la constitución de una comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, que estará presidida por el catedrático Manuel González Sánchez y en seis meses elevará su propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo indicó este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también acordó la puesta en marcha de una comisión para la reforma de la financiación local, presidida por Ana Muñoz Merino. En lo que se refiere a la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, Méndez de Vigo señaló el objetivo es “repensar un nuevo modelo basado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal”.Además, el portavoz del Gobierno se abordará la “garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos”.En el seno de la comisión de expertos se va a constituir una ponencia formada por siete miembros, que elevará un informe a la primera, la cual en el plazo de seis meses trasladará un documento al Consejo de Política Fiscal. Por tanto, subrayó Méndez de Vigo, “diálogo y participación a la hora de hablar de financiación autonómica”.En este sentido, lamentó que la Generalitat de Catalunya no haya enviado expertos a estas comisiones que analizarán la financiación autonómica y local, para señalar que al “Gobierno le gustaría que estuviera presente” y que es “sorprendente” que no lo esté.“Sería bueno para los catalanes”, dijo Méndez de Vigo, quien en todo caso quiso dejar claro que “el Gobierno velará también” por los intereses de los ciudadanos de la región. Así, indicó que “la ausencia de alguien no será dejar de lado” a esa comunidades, y planteó que “cómo no vamos a tener en cuenta a una comunidad que representa una parte del PIB tan importante”-Méndez de Vigo consideró que es “mejor escuchar sus propuestas y que debata”, para agregar que “resulta paradójico” que las autoridades catalanas, que “llevan años diciendo que quieren hablar de este tema porque se sienten maltratados, ahora que decidan no venir.El portavoz del Gobierno dijo que no entendía cómo “ahora que tenemos el foro adecuado” y que “la situación económica ha mejorado” el Gobierno catalán no se implica. “Este Gobierno, con la mano tendida, les pide que vengan”, subrayó. Las dos comisiones estarán compuestas por profesionales independientes de reconocido prestigio propuestos, en el caso del modelo de financiación autonómica, por las propias comunidades y ciudades autónomas y el Estado; y en el caso del modelo de financiación local, por el Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).