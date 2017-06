CIFUENTES Y ALMEIDA PROMETEN “TOLERANCIA CERO” CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

-Almeida: “¡Que no digan que el PP es corrupto!”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz de este partido en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, subrayaron este miércoles en el Fórum Europa que mantendrán una actitud de “tolerancia cero” contra la corrupción.En el desayuno informativo que organizó Nueva Economía Fórum en Madrid ambos coincidieron al resaltar que el PP se caracteriza “por la humildad” y por trabajar en favor de la defensa de los intereses de los ciudadanos madrileños, pese a los “casos vergonzantes” de corrupción que han afectado a sus filas.Almeida se quejó de que los “adversarios” de su partido utilicen estos escándalos como “medio e instrumento” para intentar “deslegitimar” al PP y “excluirle del juego democrático”, cuando sigue siendo el partido que cosecha más votos. Por ello, el dirigente madrileño señaló que no pedirá “perdón” por las políticas emprendidas por los populares. “¡Que no digan que el PP es corrupto!”, exclamó, para a renglón seguido aislar los “casos vergonzantes” de la mayoría. Cifuentes expuso que el centro es “hacer una política diaria, moderada y dirigida a todos”, identificando las “inquietudes” de los ciudadanos, y en eso es en lo que va a estar su partido en la Comunidad y en el Ayuntamiento. “Almeida ya trabaja en construir una alternativa abierta a todos”, se felicitó.Del portavoz madrileño también destacó su capacidad de “liderazgo” y “buen hacer”, pese a haberse incorporado “a mitad de la partida”, tras la renuncia de Esperanza Aguirre. Se trata, prosiguió, de un político “muy solvente y riguroso” cuyo trabajo será “fundamental” para “recuperar la confianza de los madrileños” tras los escándalos de corrupción.