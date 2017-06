CIFUENTES SUBRAYA QUE EN MADRID LOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN "VOLUNTARIAMENTE" RENUNCIAN A SU ESCAÑO

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, subrayó este miércoles en el marco del Fórum Europa que el código ético del PP en la región obliga a los imputados por corrupción a dejar "voluntariamente" su escaño, aunque dejó claro que no pretende decir a "nadie" lo que tiene que hacer, tampoco al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.Cifuentes presentó la intervención del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Nueva Economía Fórum, y después respondió ante los medios de comunicación a la pregunta de si cree que, en caso de estar en Madrid, Sánchez tendría que dejar su escaño tras ser procesado en el caso 'Púnica'. Subrayó que hay unas normas en los Estatutos del PP y que en Mucia se han promovido medidas que se suman a las que ya se han impulsado en otros territorios y que defiende Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. En Madrid el PP tiene un código ético "diferente", destacó, "el más exigente de todos los partidos políticos". Cifuentes denunció que hay "alcaldes de Podemos imputados" y por ejemplo en Andalucía hubo un consejero imputado del que Ciudadanos no pidió la dimisión, como tampoco del alcalde de Granada. "En Madrid somos muchísimo más exigentes que cualquier partido y cuando hay un imputado por corrupción de manera voluntaria esa persona presenta su renuncia", dijo. En todo caso, precisó, "yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer en otra comunidad autónoma ni en otro ayuntamiento". Preguntada por si cree que los imputados en el 'caso Lezo' tienen que seguir en prisión, respondió que eso lo tienen que decidir los jueces y ella siempre respeta y "apoya" las decisiones judiciales. "Siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer", remachó.