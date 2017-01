MADRID. MAESTRE NIEGA QUE HAYA CONCEJALES IMPLICADOS EN EL POSIBLE DESVÍO DE FONDOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS

Etiquetas

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró este jueves que no hay constancia de que algún concejal esté involucrado en el supuesto desvío de fondos en el organismo municipal de informática, IAM, cuestión sobre la que se ha abierto una investigación.No obstante, señaló que el caso no está cerrado con el cese del subdirector de este organismo, por lo que la investigación sigue su curso y “en no más de una semana o diez días” se conocerán los detalles del caso que, según informó El País implicaría la existencia de una ‘caja B’ en el departamento de informática.“Si creyéramos que el tema estuviera cerrado con el cese del subdirector del IAM no hubiéramos abierto una investigación”, explicó Maestre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “Ha habido una cierta mala ‘praxis’, por eso el cese inmediato”, añadió.Según la información que publicó el periódico, el Ayuntamiento abrió en diciembre una investigación interna para analizar un posible caso de desvío de fondos vinculados a un contrato de dos millones para la compra de productos informáticos, después de recibir una denuncia sobre albaranes falsos de una firma tecnológica o de sus subcontratas.