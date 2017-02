ERREJÓN CONFIRMA QUE IGLESIAS LE OFRECIÓ SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA: “LO COMENTÓ, PERO ES UNA OPINIÓN”

Etiquetas

- “El Ayuntamiento de Madrid no es una ‘etapa en boxes’ para poner a nadie”, dice el dirigente de Podemos. El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, confirmó este martes que el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, le ofreció ser el candidato del partido a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales.“Pablo (Iglesias) lo comentó, pero es una opinión. Uno no puede ofrecer cosas que no son de Podemos, que le pertenecen a procesos de candidaturas municipalitas”, manifestó Errejón en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid. Errejón señaló que tiene “escrupuloso respeto” por los procesos municipales y aseguró que “el Ayuntamiento de Madrid no es una ‘etapa en boxes’ para poner a nadie”. Dijo, además, que las candidaturas municipales no son "un intercambio de cromos y mucho menos un intercambio de cromos que no son nuestros”. Por otra parte y después de que esta tarde la candidatura de Errejón para ‘Vistalegre II’ lanzara un vídeo en el que afirmaba “ni PSOE, ni IU, Recupera el Morado”, Errejón subrayó que no se trata de “ningún ataque” a ninguna fuerza política, sino que es “una declaración de intenciones" porque “nuestra mejor contribución al cambio político en España es la autonomía morada”.