Cardona acusa al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria de "no" tener un proyecto de ciudad

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha acusado este miércoles al gobierno tripartido de la capital grancanaria, compuesto por PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC), de "no" tener un proyecto de ciudad.

Cardona ha señalado que "todos" los proyectos que está ejecutando el Ayuntamiento actualmente "son heredados del PP", entre los que citó la Metroguagua, las pasarelas de La Cícer y del Acuario, al tiempo que subrayó que "todos" han pasado "sin información pública".

En este sentido, apuntó que el gobierno municipal "no sabe gestionar el presente. Gestiona mal el presente y no tiene un proyecto de futuro" para Las Palmas de Gran Canaria. En estos dos años de gobierno, matizó, la ciudad "está más descuidada" algo que relacionó con el hecho de que en el Ayuntamiento "no han tenido responsable prácticamente en el servicio de limpieza" y en "Hacienda han tenido cuatro responsables".

Asimismo, calificó de "vergüenza" el que la playa de El Confital lleve "cinco semanas cerrada" por la bacteria que contamina el agua, a lo que sumó que actualmente "hay más indigentes en las calles, se vuelven a ver chabolas", algo que cuestionó al entender que el tripartito "tiene como bandera" de su política las "personas más débiles".

Al respecto, expuso que mientras con el PP las ONG cobraban "en el primer trimestre del año en curso" las ayudas, con el gobierno actual "todavía en junio no han aprobado el convenio que posibilitará que cobren la anualidad".

En el marco económico, dijo que el empleo, el turismo o Ciudad de Mar tienen al frente a Pedro Quevedo(NC) que, recordó, mientras en su mandato tenían "grandes proyectos", ahora hablar de estos temas "es igual que hablar de un concejal ausente, hoy diputado estrella en Madrid, pero concejal ausente en Las Palmas de Gran Canaria. Así es muy difícil avanzar".

Cardona consideró que Las Palmas de Gran Canaria debería estar en programas como el del Plan para África Occidental o en la promoción que el presidente canario, Fernando Clavijo, está realizando en Estados Unidos, sin embargo aseguró que "ni está ni se le espera".

Por último, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mostró "su preocupación" porque en el proyecto de la Metroguagua "han pasado del proyecto a la ejecución sin ninguna información pública". Para Cardona esto será "la antesala del fracaso", a los que sumó que esta acción se iniciará "sin tener la financiación completa".