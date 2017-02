Carmena anima a los grupos del Ayuntamiento a unirse en "un movimiento de amor por Madrid"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha animado este viernes a los grupos políticos que componen el Consistorio madrileño --Ahora Madrid, PP, PSOE y Cs-- a unirse en pro de "un movimiento de amor por Madrid".

Así lo ha señalado la regidora durante la presentación de la programación cultural con motivo del IV Centenario de la Plaza Mayor de la capital, dotado con un presupuesto de 2 millones de euros.

"Tenemos que empeñarnos en ser un movimiento de amor por Madrid; no podemos continuar siendo tan pasivos, hay que apostar por convertirnos en un movimiento que reivindique la necesidad de la ciudad de Madrid", ha reivindicado.

En este sentido, Carmena ha señalado que el Consistorio ha de ser una institución "moldeable". "Las instituciones no pueden confiar tanto en sí mismas, por eso agradezco el interés de la oposición, que nos ha reprochado que no éramos rápidos", ha indicado sobre la comisión creada para establecer la programación del IV Centenario de la Plaza Mayor. "Esa es la idea de lo que debe ser la democracia: el empujar todos, cada uno desde nuestra situación", ha puntualizado.

Además, la regidora ha indicado que este viernes no estaría en la presentación de los actos sobre la Plaza Mayor de no haber sido por la sociedad civil. "Cuando las instituciones estamos enfrascadas en resolver problemas, si no somos muy lúcidos, perdemos mucho; si no hubiera sido por la Asociación de Amigos de Plaza Mayor, de hoteleros, no estaríamos aquí", ha continuado.

"En esa simbiosis de lo participativo está el punto de mira que nos va a hacer ser una ciudad cada vez mejor; hay un dicho que es, Madrid, rompeolas de todas las Españas. No tenemos mar, pero tenemos esa capacidad que tiene el mar de unir", ha aseverado Manuela Carmena.

El exalcalde socialista Juan Barranco, que se ha declarado un "enamorado" de la Plaza Mayor, ha indicado que en Madrid las cosas "están cambiando a mejor y mejorando considerablemente". "Madrid nos convoca a este acto y nos une a todos; es el resultado de la colaboración, del trabajo, de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, que hemos aportado ideas, y que hemos tenido claro que esto era un foro de entendimiento", ha aseverado.

En este sentido, Barranco ha indicado que espera que esta colaboración "vaya a más". "Espero que eso cunda en las grandes empresas madrileñas que quieran también contribuir a estos actos de recuerdo e historia de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Para el exalcalde, la celebración del IV Centenario es "una oportunidad para recuperar la cultura de la ciudad de Madrid". "Este Madrid que es compatible con los pueblos de España, y proyectar un Madrid que ama su historia y sus tradiciones", ha reivindicado.

"Uno de los retos es hacer que los madrileños se acerquen y conozcan mejor este centenario, que lo disfruten y que quede para el futuro una proyección de lo que ha sido la celebración", ha concluido.