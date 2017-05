Carmena tilda de error la actuación de Mato y Mayer en el Open y por eso ya no están en consejo de Madrid Destino

Etiquetas

Arropa a Luis Cueto asegurando que él no conocía la notificación a la Fiscalía ya que fue ella la que le informó. Tampoco ve base para una denuncia

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "error" la decisión de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela, de trasladar una exposición de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el Mutua Open Madrid habiéndolo hecho sin conocimiento de la empresa. La consecuencia es que "ya no están en el consejo".

"Creo que las tres personas que tomaron esa decisión han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino", ha declarado la regidora y presidenta de Madrid Destino este lunes en la comisión de Cultura y Deporte respondiendo a las peticiones de información de la oposición en bloque.

Carmena ha añadido que la concepción del Gobierno municipal de Ahora Madrid pasa por la "integración" en los consejos de administración "y que no haya una actitud que vaya a la segregación". "Las consecuencias claras es que esas personas no están en el consejo de Madrid Destino. Y no iban a estar porque estábamos en un proceso de reforma del área", ha puntualizado.

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que se queda "más tranquila" si el contrato "lo ve la Fiscalía" aunque le "hubiera gustado saberlo". La presidenta de Madrid Destino ha contextualizado la denuncia en la "corrupción de la gestión pública", que hace aflorar "una enorme sensibilidad y cautela".

"Yo hubiera preferido saberlo (la interposición de la denuncia) pero no ha sido algo extraordinariamente grave", ha declarado poniendo el foco en la corrupción y su extensión a "estructuras de organización, como dicen los autos de imputaciones judiciales".

Tras escuchar a la oposición, Carmena ha asegurado que ella nunca ha dicho "que no pasaba nada" con la interposición de la actuación ante Fiscalía a sus espaldas y ha insistido en que "hubiera sido deseable que no hubiera sucedido, es algo que no se debería haber hecho así". Ha puesto como ejemplo de cómo se deberían haber hecho las cosas la actuación de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, con el contrato de Mercamadrid, donde pudiera haber "una posible ilegalidad". "Antes (de elevarlo a Fiscalía) me lo notificó a mí, como debe ser", ha remarcado.

La regidora ha insistido, por otro lado, en que lo que siempre ha querido es que nada perjudique al Open y que éste se celebrarse "con toda la normalidad". "Desde el primer momento hablamos con Celia (Mayer) de la importancia de mantener el Open. Queremos que se siga haciendo pero con otras condiciones contractuales", ha expuesto en la comparecencia. Ahí es donde ha dado cuenta de la adenda al contrato, firmada el pasado 10 de abril, en el sentido de "mejorar las condiciones" del Open y que "no sean tan lesivas para el Ayuntamiento".

PRIMERO LOS CESES, DESPUÉS EL TRASLADO A FISCALÍA

Ante el argumento de la edil del PP Isabel Rosell, Manuela Carmena ha asegurado que los ceses de Mayer, Varela y Sánchez Mato de sus responsabilidades en Madrid Destino se produjeron antes de que trasladaran los hechos a la Fiscalía. Sobre Mayer, la alcaldesa ha explicado que su salida se enmarca en su decisión de que se pusiera al frente de un equipo para abordar un asunto trascendental como es la lucha contra la violencia machista en la confianza de que ahí "podía hacer una gestión mejor".

A Sánchez Mato le pidió "que dejara el consejo de administración (de Madrid Destino) porque buscaba una mayor homogeneización, desde cero, nueva". "Después tuve conocimiento del traslado a Fiscalía", ha remarcado.

En este punto, y ante unas declaraciones de la portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sofía Miranda, Carmena ha arropado al coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, de quien ha asegurado que "no conocía la notificación de estos hechos a Fiscalía". "Me consta porque yo se lo dije cuando tuve conocimiento", ha aseverado. Cs ha indicado que el traslado a Fiscalía se produjo un mes antes de que la información se filtrara a la prensa un día antes del comienzo del Open de Tenis.

"NO HAY BASE PARA QUE HAYA DELITO"

Con su experiencia como jueza, la alcaldesa ha apuntado que cree que "no hay base para que se haya producido delito" aunque se siente cómoda con el traslado a Fiscalía y más cuando se habla de corrupción como telón de fondo. Y es que "la identificación entre política y corrupción es el mayor daño que se ha producido en el país y en Madrid", ha dicho.

La edil Isabel Rosell le ha preguntado "por qué mantiene en su cargo a dos concejales que han sido desleales ante la alcaldesa, hacia el Ayuntamiento y hacia todos los madrileños". La concejala Sofía Miranda ha cuestionado los motivos por los que se optó por informes de despachos jurídicos externos cuando los municipales no percibieron indicios de ilegalidad. "Me cuesta creer que usted (a Carmena) no esté indignada porque la han mentido sus concejales" y lo han hecho "en beneficio de sus intereses políticos", ha lanzado, afeando a Mayer y Sánchez Mato su falta de "fidelidad y lealtad".

La socialista Mar Espinar ha reprochado los "egos del tamaño de la catedral de La Almudena" y "el cainismo" que se vive en las filas de Ahora Madrid y todo ello "con el uso de dinero público de manera injustificable y ninguneando los servicios públicos". "El Open ha sido una coartada para las venganzas" de algunos ediles.