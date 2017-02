Carmena agradece al PSOE el "empujón" que les ha hecho reflexionar y Causapié se confiesa "satisfecha" por el acuerdo

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido al PSOE el "empujón" y la "iluminación" que les ha hecho reflexionar hasta llegar al acuerdo de presupuestos hoy anunciado mientras que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha confesado sentirse "satisfecha" por el resultado alcanzado.

El proyecto de presupuestos de Madrid incorpora 144 enmiendas sugeridas por el PSOE, traducidas en 114 millones de euros, ha informado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa, en una comparecencia pública compartida con Causapié y a la que han asistido además trece concejales de Ahora Madrid y cinco del PSOE.

Carmena ha comenzado su intervención dando las gracias al PSOE y concretamente a su "amiga" Causapié tras unas negociaciones "intensas" donde todas las partes han hecho lo posible para llegar al acuerdo presentado. La primera edil ha destacado que se ha partido de una "experiencia muy positiva", el acuerdo de investidura, para conseguir "hacer cambiar Madrid".

"El PSOE nos ha hecho reflexionar más sobre nuestro trabajo", ha declarado Carmena. La edil del PSOE, por su parte, ha agradecido a su vez el trabajo realizado con Ahora Madrid para conseguir sacar adelante esta propuesta de "mejora y cambio" para la ciudad. "Queremos presentar unos presupuestos del cambio que Madrid necesita", ha declarado tras confesar su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado.

"NUNCA SE ROMPIERON LAS NEGOCIACIONES"

A preguntas de los periodistas, Carmena ha asegurado que "nunca se rompieron las negociaciones". "Tuvimos la sensación de haber tenido poco tiempo y por eso no se pudo llegar antes", ha contestado antes de insistir en que "no hubo ruptura ninguna porque no hay rechazo a lo hecho".

"Queríamos llegar a un acuerdo para los presupuestos. Nuestra vocación era llegar a un acuerdo lo antes posible porque nos sentimos responsables de que esta ciudad tenga unos buenos presupuestos", ha añadido Causapié, que ha apuntado que eso explicó que su formación fuera "muy crítica" en algunos momentos con Ahora Madrid.

"Sí nos sentimos satisfechos con lo conseguido, nos sentimos satisfechos con la comisión de seguimiento porque queremos que tengan una buena ejecución y trabajaremos para que el cumplimiento sea del cien por cien", ha añadido la edil socialista. "Se trata de que ahora nos pongamos las pilas todos para que funcione la ejecución presupuestaria", ha rematado.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Manuela Carmena, por su parte, ha reconocido que la prórroga presupuestaria era una "situación de dificultad objetiva" porque hay cosas que no se han podido empezar", razón por la que insistían desde el Ejecutivo en la necesidad de llegar a un acuerdo "cuanto antes". "Es algo que no debe ser", ha destacado.

La regidora ha puesto en valor "algo que en política es nuevo, ser capaces de llegar a un acuerdo con un grupo de la oposición", reflexión que ha compartido Causapié, que ha asegurado que el tandem Ahora Madrid-PSOE se seguirá reforzando con más acuerdos que se alcanzarán en los plenos. Su petición es que más grupos se sumen a la política de acuerdos constructivos.

TECHO DE GASTO

La comparecencia de prensa ha servido igualmente para que tanto Carmena como Causapié reclamen una reforma de la regla de gasto. La alcaldesa ha aplaudido los "buenos tiempos" que corren por el ministerio de Hacienda, abierto a sentarse en una comisión para abordar esta cuestión, mientras que Causapié ha destacado que es un "clamor" y que "no es de recibo que ayuntamientos con buena situación económica no puedan dar mejores servicios a los ciudadanos".

En este punto, Manuela Carmena ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid no es que tenga una situación buena en lo que se refiere al pago a proveedores sino que es "ejemplar". "Pagamos de manera inmediata, pagamos como nadie a nuestros acreedores", ha aseverado con el asentimiento del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.