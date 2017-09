Carmena reitera, a tres días de que declaren, que Sánchez Mato y Mayer "no están imputados"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reiterado este viernes que los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que declaran este lunes acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open, "no están imputados".

"No hay nada más que seguir un poco el procedimiento judicial para saber que esos compañeros no están imputados. No tengo más que decir", ha expresado la regidora durante su visita a la Escuela Infantil 'La Patria Chica'.

Para la alcaldesa de la capital, "solamente viendo el procedimiento y leyendo las providencias, que son muy interesantes, se ve que no hay imputación ninguna".

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid presentó una querella contra los dos concejales así como contra Ana Varela, en su calidad de directivos de Madrid Destino, por "prevaricación" y "malversación de caudales públicos" en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.

En relación a los motivos de la querella, el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, explicó que su grupo decidió presentar esta querella directamente al juzgado al ser los hechos "graves" y "bien caracterizados desde el punto de vista penal". Además, detalló que la prevaricación sería como consecuencia de la falta de justificación de los informes encargados, "más allá de la evidente intencionalidad política".

CARMENA, MATO Y MAYER

Carmena siempre ha defendido que Mato y Mayer no han sido "imputados" y siempre ha insistido en que "nunca ha dejado de confiar en ellos". "Cuando tú tienes un equipo tuyo a lo largo de lo que sucede se comenta pero para mí no significa una estructura de desconfianza", aseguró.

Además, Carmena aseguró que el contrato del Open "no se hizo a dedo" porque "en el marco de Madrid Destino es posible contratar por vías diferentes a la administración".

Por otra parte, la alcaldesa señaló que cuando una persona es acusada por un delito de corrupción debe poner su cargo a disposición de los demás, pero en este caso, reiteró que "no hay acusación ninguna".

"Me parece muy sorprendente que se piense que un delito de prevaricación tiene que ver con un delito de corrupción", indicó entonces Manuela Carmena, quien precisó que "la prevaricación no tiene nada que ver con la corrupción".