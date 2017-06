Carnero: "Hoy sale un tren con destino a la victoria con rumbo claro y cargado de estabilidad, ilusión y cercanía"

Etiquetas

Recuerda que la corrupción la juzgan los jueces y no los partidos y pide ser implacables e intolerantes contra el peor mal de la política

El nuevo presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que con la celebración este sábado del 14º Congreso Provincial del Partido Popular sale un tren "con destino a la victoria, con rumbo claro y cargado de estabilidad, ilusión y cercanía".

Este es el principal mensaje que ha trasladado Carnero en su primer discurso como presidente del PP de Valladolid ante los afiliados del partido a los que ha garantizado que no les va a defraudar y a los que ha instado a "remangarse" la camisa y a ser "machacones" cada uno en su lugar y en su responsabilidad para seguir mirando hacia adelante por un camino de "unidad, estabilidad, rumbo claro, ilusión y cercanía" hacia un futuro "para volver a ganar", el principal reto que se ha marcado como dirigente de los 'populares' vallisoletanos.

Entre esas victorias Carnero ha hecho especial mención a la recuperación del Ayuntamiento de Valladolid en los comicios municipales de 2019 y ha aprovechado la ocasión para expresar su "más sincera gratitud" a Antonio Martínez Bermejo por ser "la cara del PP" en el Consistorio.

Carnero ha dedicado sus primeras palabras a los cerca de 34.000 parados que hay en la provincia de Valladolid y ha reconocido que recuperar el motor del empleo es el mejor activo para luchar contra la lacra social que supone la despoblación del medio rural.

Mantener el "santo y seña" de las políticas sociales, integración normalizada y "rotunda solidaridad" con los que lo están pasando peor son otros de los objetivos de Carnero en su mandato convencido de que los hombres del PP tienen mucho que decir con su actitud de igualdad proactiva en todos los ámbitos, a lo que ha sumado la necesidad de trabajar para saber qué piensan los jóvenes para dar soluciones a sus proyectos de vida.

Carnero se ha comprometido también a ser "beligerante" en la reclamación de las infraestructuras pendientes "por históricas, necesarias e insatisfechas" en la provincia, como la Autovía del Duero y la Valladolid-León, o en la capital, en alusión directa al soterramiento, un proyecto que, según ha recordado, estaba en marcha con el PP pero que está paralizado porque vieron "muchos otros" para acabar con el sueño de la ciudad.

"Valladolid se tiene que soterrar", ha defendido el nuevo presidente provincial del PP, quien no ha dudado al asegurar que los populares lo van a conseguir.

El también presidente de la Diputación de Valladolid no ha olvidado el anhelo del mundo rural por conseguir la extensión plena de las infraestructuras de la comunicación en toda la provincia para defender también que su nacionalismo es el municipalismo y que consiste en dar lo mejor de uno mismo a cambio de algo para los demás.

"Si algo dignifica la política es ser alcalde o concejal de un pueblo", ha considerado Carnero, quien, tras reivindicar la "noble" función de la actividad política, no ha dudado al reconocer que también representa "el peor de los males" cuando se ve manchada por casos de corrupción ante los que ha exigido ser "implacables, intolerantes y rotundos".

Dicho esto, el nuevo presidente del PP en Valladolid ha aclarado que los partidos no deben ser los que decidan o no lo que es corrupción, una prerrogativa que corresponde a los jueces, mientras que los políticos deben denunciar y airear los posibles casos de unas prácticas que no les pueden paralizar ni devorar y a la que hay que acorralar.

"Ahora toca empezar a trabajar", ha constatado Carnero, quien ha anunciado la convocatoria del próximo lunes del Comité Ejecutivo del partido y del Comité de Dirección.

En su alocución, Carnero ha tenido palabras de agradecimiento para Jesús Domínguez, gerente jubilado en el partido, por haberlo "dado todo", y a Pedro Viñarás.

En su primer discurso antes de ser elegido, Carnero ha recordado al que fuera secretario general del PP de Valladolid, el fallecido Santos Villanueva, y ha agradecido el trabajo realizado por el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, como vicesecretario de Organización del PP, cargo del que ha sido relevado en la nueva Ejecutiva.

A su antecesor en el cargo, Ramiro Ruiz Medrano, que ha dejado la presidencia del PP tras casi nueve años como presidente, ha agradecido su "cercanía cariñosa" y su labor como "fuente" de la que han bebido los 'populares' durante estos años. "Gracias de corazón por tantas y tantas horas de enseñanza", ha expresado Carnero a Medrano, del quien ha destacado su talante, talento y amistad "con mayúsculas" y su capacidad de ser sensible con lo pequeño, con lo local, para poder ser grande en lo universal.

Como ha ocurrido a lo largo de todo el congreso provincial, no ha habido alusiones al hasta ahora presidente de honor del PP de Valladolid, Tomás Villanueva, que ayer pidió la baja temporal de militancia tras ser citado a declarar como investigado en el caso de La Perla Negra.

Carnero ha estado acompañado en su elección como presidente por una nutrida representación del mundo social y empresarial de Valladolid aunque los asientos reservados para los consejeros de Economía y Hacienda y de la Presidencia, los vallisoletanos Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez, respectivamente, han permanecido vacíos a pesar de que sí han acudido al cónclave para votar.