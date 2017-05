Casañal cree que ZEC "ha intentado hacer un traje a medida" con Ecociudad para municipalizar el servicio

Etiquetas

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Alberto Casañal, ha opinado que Zaragoza en Común "ha intentado hacer un traje a medida" con la sociedad Ecociudad con el único objetivo de municipalizar el servicio de depuración y saneamiento de aguas y sin importar "los medios y formas" para lograrlo.

Casañal ha presentado las conclusiones de Cs en la reunión de la comisión especial de investigación de Ecociudad, que este viernes ha conocido las opiniones de todos los grupos para votar sus conclusiones y, después, elaborar un dictamen que ponga fin a esta investigación sobre la gestión de la sociedad.

"Claramente se ha intentado hacer un traje a medida", ha advertido, al recordar que el objetivo de ZEC era "municipalizar el servicio, querían cumplir ese objetivo y les daba igual los medios y formas", ha sostenido el concejal de Cs, al asegurar que en este proceso "se ha ocultado información a los consejeros de Ecociudad y es muy grave, es un tema serio y preocupante".

Por ello, ha avanzado que una vez que se obtengan las conclusiones definitivas "valoraremos las medidas que tengamos que tomar para que esto no se quede así", ha sentenciado, al señalar también que "ha habido una persecución al gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero", a quien el equipo de gobierno deseaba cambiar pero "no quiso contar con los votos de los demás y lo hicieron por su cuenta, con presiones, coacciones e, incluso, amenazas".

Casañal ha insistido en que desde Zaragoza en Común "han sometido a Portero y a los técnicos de Ecociudad a mucha presión para conseguir su dimisión" y ha manifestado que la visita del alcalde al fiscal para alertar de posibles irregularidades en esta sociedad "en poco tiempo veremos que no había razón, que se equivocó".

El concejal ha lamentado, asimismo, que Cubero, Artigas y Santisteve sufrieran de "amnesia y falta de memoria temporal" durante sus comparecencias en esta comisión, dado que "no contestaron a nada" alegando que "no tenían conocimiento, que no se acordaban y echando las culpas unos a otros".

Por último, ha agradecido las comparecencias en la comisión de los trabajadores de Ecociudad que "han sido claros, nítidos, concisos y transparentes" en sus intervenciones y han permitido a los grupos resolver "dudas", si bien ha criticado que no hayan querido comparecer en estas sesiones una funcionaria del consistorio y un trabajador de Drace que "eran personas clave y necesarias para dilucidar muchas dudas".