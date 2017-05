Ciudadanos plantea que el Servicio Andaluz de Relaciones Laborales intervenga en el conflicto de los bomberos

Etiquetas

El viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga, Alejando Carballo, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes sindicales del Real Cuerpo de Bomberos y les ha informado de que pedirán en una moción que el Servicio Andaluz de Relaciones Laborales intervenga para "buscar una salida" al conflicto.

Cs pedirá la intervención de este organismo, tal y como se está haciendo en otros ayuntamientos como el de Sevilla. "Llevamos dos meses de huelga de bomberos y unos cuatro de movilizaciones y el Ayuntamiento no mueve ficha", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que el equipo de gobierno del PP "no ve prioritario salir de este conflicto laboral porque sencillamente está haciendo la estatua".

Por ello, ha considerado que es "el momento" de buscar un arbitraje, "un tercero que intente desbloquear esta situación", ha manifestado el edil, quien ha explicado que no se puede acudir al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), como se ha hecho en casos como Limasa, por tratarse los bomberos de funcionarios.

Carballo ha pedido que se "relaje el ambiente y se anteponga el interés general". "Una vez que han desaparecido los que vinieron a salir en el telediario a costa de los bomberos, quedamos nosotros, los que trabajamos desde el minuto uno", ha aseverado.

"ALTURA DE MIRAS"

"La seguridad de Málaga merece altura de miras. Merece huir de vencedores, vencidos, orgullos y posiciones encontradas", ha sostenido Carballo, quien ha recordado que esta será la sexta iniciativa presentada por la formación naranja sobre este conflicto, "siempre con el ánimo de tender puentes".

Entre las peticiones ya realizadas en iniciativas anteriores, destaca la propuesta de una jefatura operativa que "salvara el pulso" por la destitución del jefe del Cuerpo, José Cruz; mejoras técnicas; la reclasificación a C1; la regulación de la segunda actividad ante el "alarmante envejecimiento" de la plantilla, o un reglamento que no sea del año 59.

"Ahora pedimos un arbitraje; sentarse es lo mínimo", ha reiterado, y ha incidido en que el equipo de gobierno se siente y escuche a los bomberos. "A partir de ahí se pueden acordar algunas medidas y otras dejarlas sujetas a calendario. Pero no sentarse es un error mayúsculo por parte del equipo de gobierno", ha proseguido, recordando que 18 concejales de la Corporación malagueña así se lo piden al PP.

Por su parte, Juan José Martín Florido, secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y miembro del comité de huelga, ha afirmado que defiende una política de "mano tendida" y ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que negocie.

En este sentido, Martín ha asegurado que De la Torre fue proclive en su momento a ir a la mediación pero, posteriormente, no había escogido esa vía. "No entendemos por qué siguen cerrados en no querer sentarse", ha dicho, considerando "necesaria" la intervención de un tercero para sentarse y encontrar una salida a este conflicto laboral.