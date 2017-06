La Comisión de Investigación de El Tagarral espera la comparecencia de José Folgado el 7 de julio

Etiquetas

La Comisión de Investigación sobre los terrenos de El Tagarral de Tres Cantos, creada para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas sobre las decisiones y acciones de cada gobierno durante un proceso que se remonta a 1992, espera para su próxima sesión, prevista para el 7 de julio, la comparecencia del actual presidente de Red Eléctrica de España y alcalde de la localidad entre 2007 y 2012, José Folgado.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Comisión, que han señalado que su intervención será fundamental para elaborar las conclusiones políticas. "Se le había citado para el 9 de junio (fecha en la que se celebró la anterior sesión), pero no pudo asistir", han confirmado esas fuentes.

Desde la Comisión han recordado que en el pleno de la Corporación Municipal de febrero de 2012, Folgado presentó un informe para intentar llegar a un acuerdo con los propietarios de El Tagarral, que pedían la ejecución de la sentencia.

Los hechos se remontan al año 1987, cuando se cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar, por el que unos terrenos urbanizables pasaron a estar protegidos. Los dueños emprendieron un proceso judicial que concluyó en 1992 con una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a indemnizarles con 42,4 millones de euros, una cuantía que, con los intereses, ascendió hasta casi 60 millones.

Hace unos meses, la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo para reclamar a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo la parte que el Gobierno regional considera que les toca abonar de la sentencia, y que ya la Comunidad adelantó por ellos en su día.

Sin embargo, Tres Cantos no ha pagado sus 21 millones de euros, porque alude a que el municipio no existía cuando ocurrieron los hechos; y, Colmenar Viejo tampoco, porque señala que sus arcas no pueden asumir esa cifra que le demandan.

En la sesión del 9 de junio compareció Javier Morales, concejal de Urbanismo entre 2012 y 2015, que apuntó, según fuentes de la Comisión, que el asunto de El Tagarral lo llevaba directamente el alcalde, Jesús Moreno, que llegó al cargo en 2012 tras la marcha de Folgado a Red Eléctrica de España.