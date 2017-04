Compromís y Guanyar Alacant se desmarcan del despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento

Etiquetas

El portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, y el de Compromís, Natxo Bellido, se han desmarcado este viernes del despido de una funcionaria interina de la Concejalía de Cultura, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, decidido por su socio de gobierno y alcalde socialista, Gabriel Echávarri. Ambos han reiterado que no han sido consultados ante esa decisión y que no la entendían.

A preguntas de los medios, Pavón ha reconocido que es "cierto" que existe un tema pendiente con la consolidación de los puestos de trabajo, reclamado por los sindicatos "insistentemente" y que "tiene que llevarse a cabo". Pero, ha afirmado que el caso de la cuñada de Barcala está "fuera de lugar" y ha asegurado que desde Cultura, el edil Dani Simón ha defendido su trabajo como "correcto" y sobre el que no existían "quejas".

"No vemos justificada esta decisión. No sabemos si está vinculada o no a la presentación de una denuncia por parte del PP --contra el alcalde por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio--", ha continuado y consideraría "muy grave que así fuera".

Por su parte, Natxo Bellido ha dicho no tener "constancia" de que se iba a tomar esa decisión y ha indicado que a lo largo de este viernes tenía previsto "pedir explicaciones" de por qué se ha adoptado. A su juicio, deben existir "motivaciones" vinculadas "a su trabajo".

En ese sentido, ha sostenido que no pueden existir "otro tipo de motivaciones", sobre todo después de que Cultura haya negado que desde este departamento se haya propiciado esa decisión. "Creo que si en legislaturas anteriores se hacían las cosas de una manera, nosotros hemos llegado para hacerlas diferentes", ha seguido.

Al margen de todo, el líder de Compromís ha subrayado la necesidad de dar "soluciones globales" a los funcionarios interinos del consistorio ante la posibilidad de sacar a concurso esas plazas y para "consolidarlas" dado el "alto" porcentaje de temporalidad y "en el marco de una reflexión de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP)".

PODEMOS

Por otra parte, Miguel Ángel Pavón ha asegurado desconocer el comunicado de Podemos Alacant en el que se pedía la dimisión de Gabriel Echávarri por ser "el principal obstáculo" para el gobierno del cambio.

Al respecto, ha insistido en que Guanyar Alacant "es lo que es. Hay personas de Podemos que colaboran" a título "personal", pero ha evidenciado que Podemos Alacant "orgánicamente no está en Guanyar".

En todo caso, ha considerado que Podemos es "libre" de solicitar lo que quieran y que Guanyar analizará la petición.