Concejal de Medio Ambiente reitera que está "abierto a que me convenzan" sobre el futuro modelo de Limasa

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha afirmado este lunes que "siempre he dicho que estoy abierto a que me convenzan" en relación con el futuro modelo de la empresa de limpieza, Limasa. Al tiempo, ha reiterado que en el caso de que la empresa se municipalizara, dejaría el Área que él dirige: "dije que no me sentiría cómodo, y que lo más normal es que fuera otro el que lo hiciera".