El Congreso del PP de Badajoz arranca con Fragoso como candidato único y con la "unidad" como "nota predominante"

El XIII Congreso Provincial del PP de Badajoz ha arrancado en la mañana de este domingo, día 4, con Francisco Javier Fragoso como candidato único a la reelección para continuar presidiendo a los 'populares' de la provincia pacense y con la "unidad" como "nota predominante".

En la apertura del Congreso, ha intervenido en primer lugar la presidenta del Comité organizador, Manoli Castaño, que ha comenzado lamentando las víctimas y heridos del atentado de Londres y que ha destacado que el candidato único a la presidencia es Fragoso en este congreso en el que la "nota predominante en todo el proceso" ha sido la "unidad".

Sobre dicha "unidad", ha ahondado en que ha sido "fruto del consenso y del acuerdo del Comité organizador", así como de las estructuras comarcales, acerca de lo cual ha recordado que el título del congreso es 'La provincia que nos une'.

"Debemos unirnos todos y no con nuestros personalismos, tenemos que estar siempre todos dispuestos a ayudarnos, a colaborar, a lo que se nos ordene o se nos proponga", ha aseverado Castaño, para quien, si no son elegidos en un cargo político, "no hay que criticar o enfadarse con el partido" sino "redoblar" los "esfuerzos" para ayudar a quien sí ha sido nombrado.

"De esa forma la unidad dejará de ser un vocablo bonito, pomposo o teórico, será una palabra y el paladín práctico de todas nuestras actuaciones futuras", ha defendido.

"DIFERENCIAS" ENTRE PP Y PSOE

Por su parte, el secretario general autonómico, Fernando Manzano, ha destacado que en el PP de Extremadura se pueden sentir "muy orgullosos todos" porque tienen "grandes diferencias con el partido que de momento y muy momentáneamente" gobierna la Comunidad Autónoma y "muchos" ayuntamientos de Extremadura, el PSOE, lo cual "va a dejar de pasar dentro de tan solo dos años".

Entre dichas "diferencias" ha citado la "honradez", la "unidad", la "lealtad" con los ciudadanos, el "compromiso" con Extremadura y los extremeños, pero de la que "más orgulloso" se ha sentido es que "nadie puede decir que en el Partido Popular de Extremadura ni en el de Badajoz ha metido nadie la mano nunca". "Somos gente muy hornada y eso nos enorgullece enormemente".

Manzano ha recalcado además que los populares no cuentan con alcaldes ni cargos públicos "condenados como los tiene el Partido Socialista" y "algunos de ellos muy cerca de aquí" en referencia al alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, a quien ha añadido que en Badajoz el PSOE ha tenido una condena en firme de un regidor que gobernó la ciudad y del que "parece que ya nadie se acuerda", Manolo Rojas y "algún concejal suyo que pasó por las rejas".

En clave local, Fernando Manzano ha insistido en que en el PP "son gente responsable" que "tampoco" presentan mociones de censura "por presentarlas como hace el Partido Socialista o intenta hacer", en relación a lo cual ha mostrado a Fragoso y a su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz el "apoyo", "calor" y "afecto" del Partido Popular extremeño y ha apoyado su gestión.

Finalmente, ha abogado por "trazar una línea muy clara de ahora en adelante" porque "ya no queda mucho tiempo", se ha pasado el ecuador de la legislatura y deben prepararse "para lo que resta en la segunda parte de la misma" en aras de "intentar ofrecer los mejores nombres" en cada localidad extremeña o en la provincia pacense para las próximas elecciones municipales.

En este sentido, ha pedido que lo hagan "entre todos" en torno a tres términos, la "unión" entre los 'populares', la "lealtad" con los ciudadanos, los extremeños, con el PP extremeño y con Monago, y el "compromiso claro y nítido ante los ciudadanos", dado que, cada vez que los han puesto en marcha, han "sido capaces de obtener éxito".

Así y en relación también al Partido Socialista, Manzano ha confiado en que pasen "un buen congreso" y un "buen desarrollo" del mismo y ha dicho que los 'populares' se reúnen en este tipo de congresos "para debatir lo mejor para los intereses futuros de esta provincia", "mientras que otros se reúnen solamente para hacer primarias, secundarias, terciarias" y "además salen tarifando de todos esos encuentros".

INFORME DE GESTIÓN

En el informe de gestión, el secretario provincial, Juan Antonio Morales, se ha referido a los últimos resultados electorales del PP en la provincia de Badajoz y ha puesto de "relieve" el hecho de que, a pesar de la crisis, se ha pasado de 18.182 afiliados en 2012 a 18.465 en la actualidad.

Asimismo, ha hecho una mención especial al "liderazgo" de José Antonio Monago y Francisco Javier Fragoso, que "han sabido reforzar" a lo largo de estos cuatro últimos años la "unidad" del PP, a la vez que ha querido reconocer el trabajo y entrega de los miembros del partido, cargos electos, presidentes comarcales y locales, militantes y simpatizantes o trabajadores del partido, cuyo "desempeño" ha contribuido a "construir el gran partido que es el PP de la provincia de Badajoz".

Morales ha abogado además por un "esfuerzo" en la formación jurídica y política de los concejales del PP, que ya se está haciendo, al ser "uno de los pilares fundamentales de la conquista en cualquier ámbito", así como por tener una presencia "activa" en la calle o en las redes sociales.

"Si hacemos todo esto en los años que nos quedan la conquista de Extremadura, de la Junta de Extremadura con nuestro presidente Monago, estará garantizada, así como todas las alcaldías donde nos pongamos a trabajar de verdad", ha concluido.