El Consell aprobará el viernes el Fondo de Cooperación Municipal con 130 millones que da "autonomía" a los ayuntamientos

Etiquetas

El pleno del Consell aprobará el próximo viernes la creación del Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 130 millones, que da "autonomía y libertad" a los ayuntamientos a la hora decidir dónde destinar las partidas.

Así se ha explicado en un acto en el que han intervenido el presidente de la Generalitat Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; los presidentes de la diputaciones de Valencia y Castellón, Jorge Rodríguez y Javier Moliner, respectivamente; el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y el director general de Administración Local, Toni Such.

El director general de Administración Local, que ha sido el encargado de explicar el Fondo de Cooperación Municipal, ha indicado que, por una parte, cuenta con un fondo incondicionado, que los presupuestos de la Generalitat para 2017 lo han dotado con 40 millones.

Such ha señalado que también contempla una parte de proyectos y fondos europeos para municipios de menos de 20.000 habitantes, así como avales bancarios del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para los consistorios que "quieran poner en marcha inversiones acudiendo al endeudamiento privado".

Ximo Puig ha destacado que hoy es "la puesta de largo definitiva" del Fondo de Cooperación Municipal, que "se insertará en una Ley Valenciana de Financiación Local". A su juicio, "ayudará a que haya menos desequilibrios territoriales y menos desigualdades". Para el jefe del Consell, "hoy comenzamos un nuevo hito para avanzar en nuestro deseo común de mejorar la vida de las personas", ha resaltado.

El 'president' ha manifestado que "la autonomía es autonomía con capacidad financiera o no es autonomía" y, sobre este tema, ha indicado que "es también lo que le pasa a la Comunitat, que tiene un motor gripado por falta de financiación".

"Es absolutamente necesario dotar a las autonomías de los recursos necesarios para que se cumpla la Lofca y la Constitución", ha manifestado, y también ha abogado por que exista "un marco de financiación local estable en España".

Por su parte, Mónica Oltra ha puesto el acento en las "inversiones sociales que se van a ver beneficiadas con este fondo", que tiene "una mirada puesta en el largo plazo". La vicepresidenta ha valorado que las inversiones sociales "generan un retorno", ya que suponen "actividad económica y creación de puestos de trabajo estables, bien remunerados y no deslocalizables".

"El Consell apuesta por la municipalización de las políticas sociales", ha dicho Oltra, quien a modo de ejemplo se ha referido a la Xarxa Jove y a la Xarxa Infodona y, respecto a esta última, ha señalado que "permitirá llegar al doble de municipios".

Mónica Oltra ha destacado la colaboración entre el Consell y las diputaciones de Valencia y Castellón y ha dicho que espera que la de Alicante "pronto se sume a la comunión de las políticas sociales".

Asimismo, el presidente de la Diputación Valencia ha resaltado que "hoy es un día que esperábamos desde hace tiempo". Rodríguez ha indicado que "uno se puede ir de casa, pero para tener autonomía se debe poder vivir de los propios ingresos" y, al respecto, ha señalado que los municipios "hace muchos años que nos fuimos de casa, pero no teníamos autonomía".

"CUADRAMOS EL CÍRCULO"

Con este fondo, ha añadido, "por fin las palabras se convierten en hechos gracias a esta suma de esfuerzos que permite que los alcaldes estemos menos solos, que los municipios sean más independientes y los ciudadanos un poco más felices". Asimismo, ha señalado que con el Fondo de Cooperación Municipal "cuadramos el círculo", de modo que no solo se apuesta por la inversión, sino que además "se facilita el gasto corriente".

En el caso de la provincia de Valencia, ha indicado que este Fondo destinará este año 41,2 millones de euros, aportados a partes iguales entre ambas instituciones, para "potenciar la autonomía local de los municipios valencianos, tanto en inversiones como en gasto corriente".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón ha dicho que "una asignatura pendiente que tenía la transición era la apuesta firme por el municipalismo", y ha resaltado que este plan reconoce a los ayuntamientos "autonomía, libertad y mayoría de edad".

"MARCO LEGAL"

Moliner ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de "un marco legal" a este fondo para que la parte incondicionada no se pierda y también para que no suponga una "trampa" para los consistorios que "incrementen el gasto hoy y no puedan pagarlo" en el futuro.

Desde la FVMP, su presidente, Rubén Alfaro, ha valorado que "más de 500 ayuntamientos de todos los colores políticos" se van a beneficiar del dinero de este fondo que "no tiene carácter finalista", de modo que cada ayuntamiento "lo dedicará a lo que más lo necesite".

Asimismo, ha emplazado al presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, a que "reconsidere su postura", ya que ha lamentado que los 141 municipios de la provincia de Alicante recibirán la mitad que los de Valencia y Castellón.