Crespo y Nuñez rechazan las "calumnias" y dice que cobran de Red de Ciudades Magallánicas, que "adeuda" 8 meses

Etiquetas

El secretario y coordinador de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, Rafael Crespo, su secretario general adjunto, José Manuel Núñez, se han defendido este jueves de las "calumnias" que aseguran que han recibido por parte de IU y han negado que cobren del Ayuntamiento, sino de la Asociación Internacional Red Mundial de Ciudades Magallánicas.

De hecho, en una rueda de prensa, Crespo añade que no han cobrado seis meses de 2016 ni otros dos de 2017, "dándose la circunstancias que a día de hoy el Ayuntamiento de Sevilla no ha abonado las cuotas a la Red ni del 2016, ni del 2017". Señala que no tienen contratos "de ningún tipo" y que son "trabajadores autónomos".

Tras aclarar que la citada red es una entidad independiente, "donde Sevilla es una ciudad miembro más", incide en que "ningún ayuntamiento puede imponer unilateralmente sus criterios, como no podría una federación de una entidad imponer su criterio en un congreso, ya que la democracia tiene sus ámbitos de decisión".

Respecto a las acusaciones de haber "engañado" al Pleno de Sevilla por haber "cambiado" los estatutos aprobados en Sabrosa en el 2014 y validados por el Ayuntamiento hispalense, reitera que es "mentira", ya que explica que esos estatutos fueron presentado en el Ministerio del Interior y "devueltos como demuestran los escritos de notificación del Ministerio, para corregir y modificar varios artículos, además de aportar los documentos necesarios de las ciudades no españolas traducido en español".

"En la siguiente asamblea celebrada en Punta Arenas en el 2015 se subsanaron los requerimientos del Ministerio y, en debate abierto de los participantes, se cambió lo que se consideró conveniente, con la presencia del representante de Sevilla, Antonio Castaño, gerente en ese momento del Consorcio de Turismo, el cual entrego un documento de delegación de voto del concejal del PP Gregorio Serrano". Crespo desconoce por qué esos estatutos "no se llevaron de nuevo al Pleno para su validación".

Así, detalla que, cuando estos estatutos "aceptados" ya por el Ministerio del Interior, fueron cuestionados en el Pleno de julio del 2016 y se exigieron cambios, "estos fueros llevados por Sevilla al encuentro de Lisboa de enero del 2017 y la mayor parte fueron aceptados, no así la no retribución de los miembros inspiradores y fundadores de la red, pues en ellos recae toda la labor de elaboración de documentación, secretaria y coordinación de las veinte ciudades miembros".

Además, añade que, como recoge la ley de asociaciones, se decidió mantener la retribución para dicha secretaria técnica, preguntándose si "acaso se pretende que dos trabajadores autónomos de 61 años trabajen de voluntario o becarios no retribuidos". "¿Cómo una organización de defensa de los trabajadores solicita que no se nos pague y nos despidan?", cuestiona.

De su lado, Nuñez critica la "falsedad y zafiedad de las acusaciones" e incide en que es "absolutamente falso" que reciban sueldo del Ayuntamiento de Sevilla o lo hayan recibido "alguna vez". "Es también falso y, por tanto, ruin, acusarnos de que hayamos engañado alguna vez al Pleno Municipal con alguna acción emprendida, de cualquier tipo o naturaleza", agrega.

También, considera falso que se hayan "beneficiado ilícitamente de algún proyecto, sea de la Fundación Atarazanas o de la red, organizaciones a las que venimos dedicando plenamente nuestra vida profesional en los últimos años, a cambio de una muy escasa, cuando no inexistente contraprestación económica".