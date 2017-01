Crespo ratifica su denuncia sobre la Plataforma de Alimentos y pide al juez que investigue más

Etiquetas

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Camargo, Jorge Crespo, ha ratificado este martes en el juzgado su denuncia sobre irregularidades en la gestión de la Plataforma de Alimentos de Camargo, que han sido a su vez objeto de una investigación interna en el Ayuntamiento, y ha pedido al juez instructor que investigue la "estafa" de los vales de alimentos, que cuantifica en unos 2.000 euros.

En declaraciones a Europa Press, Crespo ha explicado que cuando puso la denuncia ante la Guardia Civil tenía "información limitada". "Ahora tengo más y se la voy a trasladar al juez y a pedirle que investigue", ha señalado antes de testificar.

Crespo denunció ante la Benemérita una supuesta financiación "paralela" de la Plataforma de Alimentos, "fuera del control público y de la contabilidad municipal", a través de la venta de palés en los que se recibían los alimentos y la obtención de unos 600 euros de donaciones en la Fiesta del Cocido de Punta Parayas.

Además, denuncia un "desfase" de al menos 163 vales de diez euros para adquisición de alimentos cuyo destino pide que se investigue. Según señala, se han gastado 1.143 bonos cuando el número de usuarios de la Plataforma de Alimentos es de 980.

Crespo cree que el desfase podría ser mayor porque "entre un 15 y un 20% de usuarios" no recoge los bonos "y muchas familias dicen que no han participado en esta historia", por lo que cree que se han podido falsificar firmas.

El portavoz de IU insiste en solicitar las firmas de las familias para aclarar esta situación, firmas a las que "sigue sin tener acceso", y de las que ha dicho que "desconoce" si el concejal Marcelo Campos, cesado como miembro del equipo de Gobierno por estas irregularidades, las ha entregado en el Ayuntamiento.

La primera en declarar ha sido la exsecretaria de Marcelo Campos, Jimena González, también cesada por la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE). En declaraciones a Europa Press tras concluir su declaración de hora y media, González ha explicado que "el juez le ha dado orden de no decir nada".

Antes de entrar a declarar, ha dicho a los medios que iba a "contar la verdad, lo que no me dejaron contar en el Ayuntamiento, donde no tuve oportunidad de declarar". Jimena González asegura que "no tiene nada que ver" con las irregularidades que le imputan y considera que la denuncia de IU responde a una "estrategia política" del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) e IU para apartarla a ella y a Marcelo Campos "que es lo que ha pasado".

"Hemos perdido el puesto de trabajo, hemos perdido la credibilidad, mi hija ha sido acosada en la escuela, he recibido amenazas en mi casa,....", ha denunciado en declaraciones a RNE.