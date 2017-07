Cs reclama que Carrancio pase a ser diputado no adscrito y critica las "dudas" de PRC y PSOE

Etiquetas

Les pide que no "premien" ni "avalen" el "transfuguismo"

Ciudadanos (Cs) ha reclamado a la Mesa del Parlamento que Juan Ramón Carrancio pase a ser, tras dejar la formación naranja, diputado no adscrito, quedando así fuera del grupo mixto, y ha criticado las "dudas" manifestadas al respecto por PRC y PSOE, a los que ha instado a no "premiar" ni "avalar" el "transfuguismo".

El portavoz autonómico de Cs Félix Álvarez y el portavoz parlamentario, y ahora único diputado del partido naranja en el Parlamento regional, Rubén Gómez, han realizado, en rueda de prensa, esta reclamación a la Mesa del Parlamento una semana después de que Carrancio, junto con otros cargos públicos y miembros del partido, anunciaran su marcha del partido.

LA MESA DEL PARLAMENTO ABORDARÁ EL 27 DE JULIO EL 'CASO CARRANCIO'

Y es que la Mesa del Parlamento, órgnao responsable de la organización del trabajo y el régimen de gobierno interior de la Cámara, se reunirá el 27 de julio para abordar la situación de Carrancio, que se ha marchado de Cs pero que ha decidido mantener su acta de diputado.

Este asunto está siendo analizado por los letrados de la Cámara pero, según Cs, el Reglamento del Parlamento, "no deja lugar a dudas" y "solo cabe" que Juan Ramón Carrancio pase a ser, tras su marcha de la formación naranja, diputado no adscrito y no integrante del grupo mixto, en el que actualmente solo está Cs.

Además, Carrancio forma parte de la Mesa del Parlamento, de la que es secretario segundo, puesto que hasta ahora ostentaba en representación a Cs, lo que hacía que todos los grupos tuvieran un miembro en ella. Si este diputado mantiene su puesto en la Mesa, y al no formar parte ya de Cs, el partido naranja se quedaría sin representante en este órgano del Parlamento.

Gómez ha señalado que si se decide que siga siendo parte del grupo mixto le permitiría seguir cobrando, además de su salario por diputado, la asignación por pertenencia a grupo parlamentario; mantener, y cobrar, por su puesto en la Mesa del Parlamento, y tener, por este cargo, un asesor "pagado por todos los cántabros".

Así, Gómez se ha quejado de que si la Mesa, "contra natura" decide mantener a Carrancio en el grupo mixto, con lo que ello conlleva, Carrancio tendría "como premio por su transfuguismo" el percibir "12.000 euros al mes de todos los cántabros".

Gómez, que se ha quejado del trabajo parlamentario realizado por Carrancio en los 2 años de legislatura, con 19 iniciativas planteadas frente a las 113 suyas, también se ha preguntado quién va a "controlar" la labor de Carrancio en la Mesa.

CRÍTICAS A LAS "DUDAS" DE PRC Y PSOE

"Ciudadanos no está dispuesto a consentir esta ignominia. ¿Lo está dispuesto a consentir Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos?", ha preguntado Gómez, quien ha insistido en que Carrancio "es un tránsfuga y por tanto un diputado no adscrito". "Nunca un tránsfuga, nunca, alguien que abandona su partido, va el grupo mixto, eso el pacto antitransfuguismo sentó las bases y, a partir de ahí, se ha desarrollado en todos los parlamentos", ha argumentado.

El diputado de Cs ha lamentado que PRC y PSOE, a la vista de algunas declaraciones públicas, parezcan "no tenerlo tan claro" como Cs.

"¿Es que acaso Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos van a avalar el transfuguismo? ¿Van a premiar a un tránsfuga manteniéndolo en el grupo mixto? No tiene un pase. Es una vergüenza. ¿Van a respetar el presidente y la vicepresidenta el Pacto Antitransfuguismo o lo van a hacer saltar por los aires? ¡Cuidado con volver a los años 90 en esta región, donde fuimos el hazmerreír de España entera!", ha añadido Gómez, que ha avisado que la decisión de Carrancio de convertirse en un "tránsfuga" ha creado un "problema", no solo en Cs, sino en "todo el Parlamento".

Y sobre las consecuencias que podría haber en las relaciones entre el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y Cs que regionalistas y socialistas se mostraran a favor de mantener a Carrancio dentro del grupo mixto, Gómez ha señalado que "evidentemente, quien salta por los aires los valores democráticos y los principios democráticos de la representación institucional, con Cs poco o nada tienen que hablar".

Cs firmó un pacto con el Gobierno de Cantabria que permitió sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2017. Al hilo de este asunto, Gómez se ha preguntado si regionalistas y socialistas piensan pactar unos Presupuestos con un "tránsfuga".

En la misma línea, Álvarez ha recordado que a PRC-PSOE, que tienen minoría en la Cámara, le falta un diputado para tener esa mayoría y se ha preguntado si a ello se pueden achacar las dudas sobre la situación de Carrancio.

"INDICIOS CLAROS" DE PRESUNTA FALSEDAD DOCUMENTAL

Gómez ha recordado a regionalistas y socialistas que Carrancio incluso podría convertirse "en un futuro no muy lejano" puede estar imputado, si así lo decide un juez, por falsedad documental.

De ese modo, se ha referido a la denuncia que pesa sobre Carrancio y el concejal de Santander David González, que el viernes también anunció su marcha de Cs, por la supuesta falsificación de un acta que se presentó como prueba de la defensa en un proceso judicial.

Al respecto, Álvarez ha explicado que la investigación que sobre ese asunto ha llevado a cabo Cs, al tratarse de miembros que hasta ahora formaban parte de su partido, está "cerrada", "a disposición del juez" y en ella se han hallado "pruebas contundentes" e "indicios claros" de que éstos sí incurrieron en una presunta falsedad documental.

Gómez y Félix Álvarez, diputado nacional de Cs por Cantabria, han vuelto a "exigir" a Carrancio y a los dos concejales de Santander que dejan la formación naranja, David González y Cora Vielva, que entreguen sus respectivas actas como cargos públicos.

Y es que, según Gómez, en quiénes "depositaron la confianza" los ciudadanos cuando votaron en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 fue en el partido.

"Ni yo, ni Rubén, ni Carrancio, ni los concejales sacamos nuestra acta por nuestra cara bonita. Creemos que detrás hay unas siglas, que es Ciudadanos, hay un proyecto, que es Ciudadanos, tenemos un líder, que es el mejor valorado de España, y que eso nos ha dado la posibilidad a todos de conseguir este acta. Y si nosotros nos hubieramos presentado por un partido independiente yo estoy convencido de que no habríamos conseguido ese acta", ha defendido Félix Álvarez.

LA SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Y sobre el abandono de Cs de los dos concejales de Santander, ayer, se reunieron con la alcaldesa, Gema Igual (PP), para hablar de este asunto y ésta les comunicó que los ediles no habían comunicado en el Ayuntamiento su decisión de dejar Ciudadanos, que sí anunciaron el viernes en rueda de prensa.

Por ello, han acordado "esperar" a que los ediles dén este paso y, posteriormente, "seguir manteniendo conversaciones" para ver cómos e procede. De todas formas, Álvarez ha explicado que Cs remitirá al Ayuntamiento un escrito para "dejar claro" que González y Vielva ya no forman pare de Cs.

EL PARTIDO

Por otra parte, respecto a la situación en que queda el partido tras las marchas anunciadas, Álvarez ha negado que Cs Cantabria vaya a perder a dos tercios de sus afiliados, como afirmó Carrancio. Aunque sin precisar los datos, ha añadido que, además de bajas, hay un "goteo" de altas y peticiones de readmisión.

Además, Álvarez ha anunciado que tras la marcha de los resposables de agrupaciones locales se van a convocar elecciones para elegir a los nuevos integrantes de las juntas.

El portavoz de Cs también ha rechazado las críticas hacia él, el funcionamiento del partido y hacia el supuesto giro ideológico dado por el partido.