Los dos concejales de Cs que entraron en el Gobierno de Talavera denunciarán al partido tras confirmarse su expulsión

Los concejales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, demandarán a Ciudadanos tras ser informados de la resolución definitiva que confirma su expulsión de la formación naranja, al entrar a formar parte del Gobierno municipal de Jaime Ramos.

En un comunicado de prensa, los concejales han culpado al responsable territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, de su intervención directa en los expedientes disciplinarios "con fines subrepticios", por lo que entienden vulnerados sus derechos.

Precisamente estos expedientes se han resuelto definitivamente este martes, con su expulsión del partido y dejando abierta de vía judicial, algo que ambos concejales pretenden utilizar "para mantener la adscripción al grupo municipal de Ciudadanos hasta la resolución judicial en firme".

LA "MANO NEGRA" DE RUIZ

Así pues, los concejales han explicado que presentarán mañana miércoles las respectivas demandas ante el Juzgado de Primera Instancia e Inscripción de Talavera, al ser "conscientes" de la intervención "directa" de Alejandro Ruiz, al que además señalan como la "mano negra" en la campaña para apartarles de Ciudadanos.

En este sentido, han recordado que Ruiz ya sentenció que "los concejales serían expulsados" antes de la propia resolución del expediente disciplinario, por lo que, en su opinión, ven vulnerado el principio de presunción de inocencia, "marcando el camino a los órganos disciplinarios internos y aprovechando las estrictas cuestiones internas municipales del Ayuntamiento de Talavera para desplazarles dentro de la Agrupación Local, cuestión que se acreditará judicialmente mediante testimonios directos y pruebas gráficas".

Con la interposición de las demandas, según han indicado los concejales, persiguen demostrar que tanto ellos como la agrupación local de Ciudadanos "han actuado dentro de sus competencias legales y expresamente atribuidas en los estatutos", además de "interrumpir" la pretensión del PSOE, Ganemos y los dirigentes territoriales de Ciudadanos de convertirles en "tránsfugas" para "dañar la imagen de los propios Concejales y del equipo de Gobierno municipal".

SEGUIR ADSCRITOS AL GRUPO CIUDADANOS

Por otra parte, han anunciado que van a formalizar un escrito ante el Ayuntamiento "para solicitar la no aplicación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno", con la intención de seguir adscritos al grupo municipal y no ser considerados como concejales no adscritos, ya la resolución de expulsión "no es firme porque aún no se ha producido al estar desde mañana en vía judicial".

Si bien, han precisado que ambos renunciarán a la asignación económica del Ayuntamiento a su grupo municipal "con el único objetivo de acreditar que no buscan intereses personales", una medida que no afectará a sus liberaciones como miembros del equipo de Gobierno del PP.