Cs aspira a sumar seis ediles en Málaga y cree que De la Torre no abandonará Alcaldía antes del fin de mandato

Etiquetas

Cassá insiste en que le "encantaría" ser alcalde y asegura que "no hay una gran ciudad en España que sea más estable"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, ha reconocido este martes que el objetivo "que nos motiva y es alcanzable a día de hoy" de la formación para las próximas municipales es doblar el número de concejales, lo que supone sacar un total de seis. Asimismo, ha opinado que el alcalde, Francisco de la Torre, no dejará la Alcaldía antes de acabar el mandato, recordando que, si ocurriera, se rompería el acuerdo de investidura y se volvería a negociar.

Cassá, que ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación y junto con el edil Alejandro Carballo, ha señalado que Málaga "ha sido uno de los bastiones de este partido", por lo que "nos hace mirar con mucho optimismo lo que viene por delante". Por ello, ha dicho que el sumar seis concejales sería "un objetivo ambicioso, pero también ilusionante".

Asimismo, Cassá ha afirmado que tiene "buenas sensaciones" de cara a futuras encuestas sobre los próximos comicios, asegurando que "las percepciones están en la calle, la gente se nos acerca, está contenta con nuestro trabajo y perciben, en general, que somos un partido constructivo". También ha reconocido que los dos grandes partidos, al principio del mandato, "nos subestimaron: pensaron que nos íbamos a desinflar rápido, pero creo que hay una cierta consolidación del mensaje de Cs, tanto en los medios como en la calle".

Sobre si se volvería a presentar a las elecciones municipales, Cassá ha afirmado que está "al servicio del partido" y "cuando llegue a ese río cruzaré el puente". No obstante, sí ha reconocido que "me encantaría ser el alcalde de Málaga y para ser alcalde tengo que ser candidato".

Sobre el partido naranja, ha dicho que en Ciudadanos "mandan los ciudadanos" y ha recordado que ahora en la formación ha habido un cambio de estatutos. Asimismo, ha asegurado que "tenemos autonomía plena y absoluta" para gestionar en el Ayuntamiento, añadiendo que "nunca me han dado directrices en este partido".

ACUERDO Y REUNIONES CON DE LA TORRE

Por otro lado, cuestionado sobre si cree que De la Torre acabará el mandato, ha opinado que "me da que sí, que si sigue con salud va a seguir", recordando que hay un acuerdo de investidura firmado. Al respecto, ha incidido en que "no estoy en su cabeza --del regidor--", pero "si cumple lo que firma, en ese acuerdo de investidura pone que tiene que terminar". Si no, ha asegurado, "hay que volver a hacer un acuerdo de investidura y partimos del mismo punto que después de las elecciones municipales", señalando que se negociaría con "cualquiera, con la persona que designe el PP si el alcalde no estuviera".

Ha reconocido, además, que quiere que alcalde finalice el mandato porque "eso da estabilidad y es la persona con quien hicimos el acuerdo de investidura". "Creo que va a terminar; y políticamente, creemos que el alcalde, desde que entró Carlos Conde --portavoz del equipo de gobierno-- está cumpliendo con los compromisos que tiene con Cs y estamos satisfechos".

En este punto, Cassá ha anunciado que una vez al mes, los domingos, se reúne a solas con el alcalde 'popular' de Málaga, y ha señalado que para el regidor es importante cumplir los cuatro años, "que fue un compromiso", y "no creo que lo vaya a incumplir, y si lo hace ya sabe el PP que se rompe el acuerdo de investidura y empezamos a negociar". También ha reiterado que se fía de De la Torre "porque ha cumplido con mi partido". "Siempre he dicho que me fío más del alcalde que del PP".

Sobre si ha habido acercamiento con Elías Bendodo, posible candidato para sustituir al alcalde, ha dicho que no. "Con Bendodo poco ahora tengo que hablar, tengo que hablar con las personas que están en el Ayuntamiento". "Ahora está el alcalde, estamos suponiendo y remando muy adelante", ha añadido, asegurando que "no conozco a Bendodo gestionando, ni trabajando, ni lo he tenido de compañero; el viene una vez al pleno y ya está, como pueden ser otras personas del PP, yo a quien conozco es al equipo de gobierno y al alcalde".

ESTABILIDAD

Cassá ha agradecido el trabajo llevado a cabo por su equipo, y ha incidido en la estabilidad de la ciudad: "No hay una gran ciudad en España que sea más estable que Málaga", ha dicho.

"Nos vemos como la garantía de estabilidad de esta ciudad, que nos permita seguir creciendo", al tiempo que ha dicho, "somos un muro de contención frente a ciertas críticas destructivas que creemos dañan sectores estratégicos, como puede ser el turismo", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que, "de forma muy humilde, creemos que no hay nadie en la oposición que haga propuestas constructivas". "Nunca nos olvidamos que somos un partido en la oposición, y tratamos con los medios que tenemos de fiscalizar al equipo de gobierno, porque es nuestra principal misión, pero sí que creemos que es interesante esa oposición de ser fiscalizadores y responsables a la vez", ha añadido.

De igual modo, se ha referido al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, del que, pese a que ha dicho cumple con el acuerdo de investidura, es "poco pragmático, poco directo y con muchos complejos", además que "siempre está enredando", citando, entre otros, a Urbanismo "donde tenemos proyectos enquistados por la poca determinación que tiene el equipo de gobierno".

PROYECTOS Y METRO

El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento se ha referido también al primer año "marcado por el ahorro y la reducción de la administración", reconociendo también que "fue tenso al principio, el alcalde nos hizo un par de pulsos complejos", pero "al final, cumplió".

Ha continuado afirmado que, a partir de ahí, "las relaciones con el equipo de gobierno han ido a mejor", ya que, a su juicio, De la Torre "ha entendido que está gobernando gracias al grupo de Cs por el acuerdo de investidura y está cumpliendo con nosotros".

Por otro lado, ha explicado que la política que el grupo está llevando a cabo es "bajar mucho a los distritos" y "el contacto permanente con los malagueños", además de poner en marcha, entre otros, la Oficina de Atención al Ciudadano y la profesional. Ha detallado, asimismo, cómo han trabajado en el diseño de "un intenso plan de calle y agenda social".

Ha citado también las medidas que han impulsado desde la formación naranja, detallando, entre otras, el desbloqueo del plan del monte Gibralfaro, la reforestación, el sacrificio cero, la bajada de impuestos, la formación en robótica e informática, los supermercados solidarios u otras como las llevada a cabo para la transformación urbana, aludiendo a la peatonalización de la Alameda o Ancha del Carmen, y la reforma de la plaza de Patrocionio.

También ha hecho referencia a la comisión de Limasa, que Cs presidía; la bajada del sueldo en gerentes; así como el trabajo para desbloquear "grandes proyectos" como Rojas Santa Tecla, La Térmica o apoyar la Academia del Málaga CF.

Por otro lado, ha manifestado también que en cuanto a proyectos le "encantaría", desbloquear el modelo de Limasa; los antiguos terrenos de Repsol, del que ha dicho que no solo depende el equipo de gobierno, también de la oposición, a los que ha considerado "muy inmovilistas"; o el metro, asegurando, además, que ha mantenido una reunión con el consejero, Felipe López, para abordar posibles compensaciones para el distrito con la llegada del tranvía al Civil. También, sobre el metro, ha dicho que De la Torre está más "receptivo" y ha opinado que "recapacitará".

Otros proyectos futuros que esperan se desarrollen son el Guadalmedina, el Campamento Benítez, Arraijanal, la reforma del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo, o dar "solución a la movilidad en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), volviendo a asegurar que el reto es que Málaga "sea la tercera ciudad de España".