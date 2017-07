Cs acusa a PSOE de tener planeada la moción de censura en Valdemoro "desde el minuto uno"

Etiquetas

Muestra su disposición a "ayudar a sacar a Valdemoro del problema en el que está, más allá de quién sea el alcalde"

El secretario de Organización de Ciudadanos Comunidad Madrid, César Zafra, ha acusado al PSOE de tener planeada la moción de censura en Valdemoro, que se materializará este viernes y que dará la Alcaldía al socialista Serafín Faraldos, "desde el minuto uno".

En declaraciones a Europa Press, el dirigente de la formación naranja ha dicho que "es una pena" perder la Alcaldía de Valdemoro, que actualmente ostenta Guillermo Gross, porque este ha hecho un trabajo "estupendo" en estos dos años, en los que ha conseguido reducir la deuda municipal, que asciende a unos 130 millones de euros. Desde Cs han cifrado la reducción de la deuda en 8 millones de euros.

Zafra ha señalado que el todavía alcalde de Valdemoro ha tenido enfrente a los grupos de la oposición, que, a su juicio, "no han querido trabajar con él en ningún momento", y les ha acusado de "poner palos en la ruedas" cuando la solución a los problemas financieros del Ayuntamiento "pasaba por un consenso".

En particular, ha acusado al Grupo Socialista de buscar "conseguir el Gobierno de Valdemoro de una forma un poco extraña" y ha asegurado que tenían la moción de censura "planeada desde el minuto uno", cuando Ciudadanos les ofreció entrar en un gobierno de coalición con el Partido Independiente y lo rechazaron, ha recordado Zafra, quien ha aseverado que el "responsable principal" de la moción es el PSOE.

Tras insistir en que Ciudadanos tendió la mano al PSOE desde el primer momento, Zafra ha considerado que los "problemas internos" de los socialistas pudieron influir en su decisión de no entrar en un gobierno de coalición, a lo que ha añadido que esperaban que "tendría capacidad" de entender la situación de Valdemoro y ayudar al Gobierno, "más cuando está Ciudadanos", no solo porque les votaron sino también porque han sacado adelante el Ayuntamiento durante dos años, ha señalado, para lamentar que "no han querido hacerlo".

Zafra ha constatado que el PSOE ha preferido pactar con Podemos (Ganemos) y con otros dos partidos de la oposición (Proyecto TUD e IU) a trabajar con Ciudadanos, recurriendo al "juego de vieja política" de "intentar que el Ayuntamiento no funcione".

"NOS VAMOS A COMPORTAR DE FORMA MADURA"

"Nosotros nos vamos a comportar de forma madura", ha asegurado, para señalar a continuación que el resto de los partidos "han hecho una oposición muy clásica, decir a todo que no, poner palos en las ruedas".

Así, ha manifestado la disposición de Ciudadanos a "intentar trabajar" con el nuevo Gobierno, para "ayudar a sacar a Valdemoro del problema en el que está, más allá de quién sea el alcalde".

Zafra ha subrayado que para Ciudadanos lo importante es que el Ayuntamiento "no cierre", para agregar que en ninguno de los ayuntamientos en los que tienen representación se han comportado como el resto de partidos en Valdemoro, sino que han intentado "ser constructivos".