Cs "no va a esperar más" para la reforma de la RTVA y dice que contactará con los grupos si Junta no toma la iniciativa

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha avisado este miércoles de que su formación "ya no va a esperar más" en relación a la modificación de la Ley de la radiotelevisión pública de Andalucía, la RTVA, y contactará con los demás grupos políticos con representación en la Cámara si el Gobierno andaluz no toma la iniciativa al respecto.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en el Parlamento y a propósito de una pregunta que este jueves Ciudadanos (Cs) realizará e el Pleno al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, en la sesión de control al Gobierno andaluz, relativa a la reforma de la RTVA.

Sergio Romero ha incidido en que "hace año y medio presentamos una moción ambiciosa que contó con la participación de todas las fuerzas políticas, y que vino a determinar que los andaluces necesitan una televisión pública moderna, del siglo XXI, que esté despolitizada, mejor gestionada y acorde a los nuevos tiempos, y donde todos tengamos representación", y que ese es "un mandato ya del propio Parlamento al Gobierno andaluz", y no simplemente de Cs.

El diputado del grupo naranja ha afeado a la Junta que "18 meses después" de la aprobación de esa moción "no ha cumplido" lo acordado, y al respecto ha concretado que "el punto 1" de dicha iniciativa "decía que el Gobierno tenía que tomar el primer contacto, el diálogo con las fuerzas parlamentarias para consensuar el borrador de proyecto de ley de modificación de la RTVA" para que llegara al Parlamento.

Romero ha insistido en que "Ciudadanos no va a esperar más con este tema", porque se trata de "una reivindicación con la que llevamos 18 meses de retraso", y por ello piensan trasladarle este jueves al vicepresidente de la Junta, en la referida pregunta oral, que "si no tienen la voluntad política ni el interés en que la Ley de la RTVA se modifique", Cs "sí lo tiene", y, "si no son ellos, vamos a iniciar el contacto con los grupos para que de verdad podamos presentar esta ley".

A preguntas de los periodistas, el representante de Cs ha agregado que existe "un acuerdo tácito con el PSOE-A para modificar la RTVA", y que Cs no ha permanecido "con los brazos cruzados" en esta tema, lo que pasa es que su grupo "tiene que hacer una buena gestión de nuestros recursos y esfuerzos" y trazar "una hoja de ruta con prioridades", y que en ese sentido "la RTVA es algo serio que hay que modificar".