Los concejales de Cs Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa abandonan el partido pero no entregan el acta

El presidente del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa han anunciado este martes que abandonan la formación naranja pero no entregarán el acta de concejal. Por tanto, en el Consistorio serán ediles no adscritos y Gallardo diputado no adscrito en el ente provincial, perdiendo el partido la representación en esta última institución.