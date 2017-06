Cs suspende cautelarmente de militancia a Gallardo y Figueroa, que siguen como concejales en el Ayuntamiento

Etiquetas

La apertura de expediente que acordó el pasado mes de mayo el comité de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) a los concejales de esta formación en el Ayuntamiento de Huelva Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa por posible incumplimiento de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido, lleva aparejada la suspensión cautelar de militancia.

No obstante ambos, hasta que el partido no responda a las alegaciones presentadas al citado expediente, seguirán representando a la formación naranja tanto en el Ayuntamiento como en Diputación, donde Gallardo es portavoz.

Cabe recordar que el comité ejecutivo de Cs decidió el pasado 24 de abril solicitar al grupo municipal de la formación naranja en el Ayuntamiento de la capital el cambio en la portavocía, tras restituir como tal a la exportavoz María Martín, que dejó de serlo en diciembre, según ella, tras sustituirla porque estaba embarazada.

Al respecto, en declaraciones a los periodistas antes del pleno de la Diputación, y preguntado por este asunto, Gallardo ha señalado que la suspensión de la militancia "supone no poder participar en elecciones internas del partido, ni en comisiones ejecutivas ni tener ningún cargo orgánico". Todo ello, ha señalado el concejal, por "la inacción" ante el cambio de portavoz.

Sin embargo, ha precisado que este cambio "está recurrido y entendemos que si no tenemos respuesta por parte del partido, no deberíamos hacerlo". Al respecto, ha añadido que no van a tomar "ninguna medida si no obtienen explicaciones sobre el por qué de este cambio", indicando además que "si la respuesta es no, tendremos un planteamiento distinto".

"No nos vale este expediente como respuesta, es de ley que el cambio de portavoz se haga desde la autonomía municipal, el partido nos puede recomendar pero no nos puede obligar. Hemos preguntando hasta dónde puede llegar esta obligación y nos han abierto expediente", ha señalado Gallardo.