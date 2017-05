Cs propone desbloquear el tramo del metro al Civil a cambio de inversiones compensatorias para el distrito

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá y el viceportavoz de la formación Alejandro Carballo, han propuesto este jueves desbloquear el proyecto del metro al Hospital Civil a cambio, entre otras cuestiones, de un plan compensatorio de inversiones para el distrito malagueño de Bailén-Miraflores, por el que discurre el tramo proyectado del suburbano.

Entre estas actuaciones, Cassá ha mencionado "resolver la falta de aparcamientos de la zona, actuar en su regeneración, revitalizar los comercios y ganar en equipamientos o zonas verdes". En este sentido, Cs ha propuesto que sea "un compromiso vinculante", que la Junta "ligue de alguna manera a la licitación del proyecto", y que el Ayuntamiento acepte "para no retrasar más esta actuación". La iniciativa de la formación naranja se materializará en una moción al próximo pleno municipal y en trasladar al consejero de Fomento, Felipe López, estas propuestas.

"Nuestra postura en el asunto del metro ha sido siempre la de intentar tender puentes y sacar a Málaga de la insoportable confrontación institucional", ha sostenido Cassá, manifestando que los malagueños "son rehenes del bipartidismo en grandes proyectos. En el metro, especialmente". "Hemos dado el tiempo suficiente para el diálogo. No se ha producido. Hemos propuesto cambiar el trazado del Civil por el del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Nadie lo ha intentado", ha apostillado.

Por todo ello, el portavoz ha incidido en que "ha llegado el momento de exigir el cumplimiento de lo firmado". "Lo que se firma, se cumple. Y eso va por el alcalde y por la Junta. Por el trazado al Civil y por la famosa adenda", ha reiterado, al tiempo que ha apuntado que la "fractura" del metro de Málaga "es ya insoportable, y no queremos que las próximas generaciones paguen los platos rotos".

Además, la propuesta de Cs incluye solicitar informes a Intervención y Secretaría sobre las consecuencias jurídicas de incumplir el convenio del metro; pedir la firma de una adenda al convenio de 2003 en la que la Junta recoja la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la factura del metro; que la Junta se comprometa a retomar en su agenda política y técnica la posibilidad de llevar el metro al PTA; instar a ambas partes a no abrir nuevos frentes judiciales; y a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) a estudiar un plan estratégico para optimizar las sinergias entre ambos medios de transporte, aprovechando para redefinir el servicio y ganar en áreas de la ciudad cubiertas.

"Nosotros queremos mandar un mensaje muy claro: es el momento de hacer el metro al Civil y de compensar por ello a un barrio que lo necesita. Creemos sinceramente que es una buena solución y que no tendría que haber ningún problema para que la Junta acepte nuestra idea, que el Ayuntamiento la comparta y la haga suya si quiere", ha argumentado Cassá, a lo que ha enumerado que en esta iniciativa "gana la imagen de la ciudad, la rentabilidad de un proyecto, los vecinos de Bailén-Miraflores, la concesionaria y la seguridad jurídica".

Ha insistido en la importancia de ligar a la licitación estas compensaciones que se acuerden "para que no pase como en el barrio malagueño de Carretera de Cádiz, donde se anunció un plan de 42 millones que nunca vio la luz". "No queremos ser tan ambiciosos, ni queremos poner la cifra nosotros. Es la hora de los acuerdos y, si me lo permiten, los 'pactos entre caballeros", ha explicado.

Ciudadanos ha considerado como "fundamental" que el metro de Málaga "siga creciendo", apuntando que la situación actual "es un claro menoscabo para las arcas públicas". "Cada viajero nos cuesta ahora 13 euros, y eso no hay manera de cuadrarlo", ha detallado el portavoz, apelando que "no se puede pensar en que el que venga detrás pague la cuenta". "Tan malagueño es el dinero de la Junta como el del Ayuntamiento".

Por ello, Cassá ha dicho que es hora "de enterrar el hacha de guerra" y "de la vía política". Así, ha advertido que si el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento no acepta la propuesta de Cs, "no se nos ocurre otra mejor salida que esperar a lo que digan los tribunales, y eso sería dramático y de consecuencias incalculables".

Por su parte, Carballo ha subrayado que "Málaga no se merece esta incertidumbre" y ha explicado que el tramo al Civil subirá unos tres millones de viajes al año según las estadísticas. "Si en algún momento la Junta decide desbloquear el tramo del Perchel, un monumento al despropósito, bueno será para ir bajando esa factura todavía más", ha resaltado.

"No es momento de debatir ya modelos. Es momento de tapar el agujero económico de esta infraestructura y de dejar de dar un ejemplo bochornoso", ha señalado, al tiempo que ha pedido al alcalde que "no vaya abriendo vías para la confrontación nuevas", enumerando algunas como que "el tráfico iba a ser un desastre; que había que hacer intercambiadores; debatimos que si tuneladoras o muros pantalla; que si los vecinos, que si la factura...".