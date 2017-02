EL PP RECIBE DECENAS DE ENMIENDAS PARA NO ACUMULAR CARGOS COMO COSPEDAL

Etiquetas

La Ponencia Política y de Estatutos del Congreso del PP, que coordina el vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, ha recibido cerca de medio centenar de enmiendas sobre la acumulación de cargos de cara al XVIII Congreso Nacional que el partido de Mariano Rajoy celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid.Fuentes de la dirección nacional confirmaron a Servimedia que estas enmiendas no sólo se centran en el caso de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa y secretaria general de la formación, sino que también abordan las incompatibilidades de cargos que, a su juicio, se dan en dirigentes de algunas organizaciones locales, regionales o provinciales.A seis días del cónclave nacional, el equipo ponente sigue negociando con los enmendantes para ver cómo dar solución a estas demandas. Cabe la posibilidad de que las sugerencias se integren en el texto ponente a modo de transacción o bien que se rechacen. En este último caso, las propuestas sobre acumulación de cargos se abordarán en el plenario, ya que una de las novedades de este Congreso es que todos los compromisarios –un total de 3.128– podrán participar en el debate la Ponencia de Estatutos, que se celebrará el viernes 10 de febrero.La semana pasada, Maíllo logró que el PP de Madrid, que lidera Cristina Cifuentes, retirase la enmienda que había presentado con el propósito de que todos los militantes tuvieran derecho a participar en la elección del presidente de la formación, al alcanzar un acuerdo con la dirección que facilita esta fórmula para los cónclaves regionales, provinciales e insulares.TRES CARGOSUna vez resueltas las principales enmiendas contra el sistema de “doble vuelta” de la dirección, uno de los temas que suscita más interés es si se deben o no poner mayores restricciones a la hora de compaginar funciones, como es el caso de Cospedal desde que asumió el 4 de noviembre la Cartera de Defensa, mientras sigue al frente de la Secretaría General del PP y presidiendo el partido en Castilla-La Mancha.Cospedal ha llegado a decir públicamente que su caso no es el primero en compatibilizar partido y Ministerio ni en su partido ni en otros, refiriéndose tácitamente a Francisco Álvarez-Cascos en el PP o a José Blanco en el PSOE. Fuentes de la dirección del PP insisten en que es perfectamente compatible desarrollar ambas responsabilidades si se tiene capacidad para ello.Precisamente, asumido por el entorno de Cospedal que continuará con sus responsabilidades orgánicas en Génova si Rajoy así se lo propone, el debate se centra ahora en si debe mantener la presidencia del partido en Castilla-La Mancha. En la cúpula del PP insisten en que finalmente todo dependerá del jefe del Ejecutivo, que llegó a decir en una entrevista que su ‘número 2’ en el PP acredita “méritos suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una también".ENMIENDA HENRÍQUEZ DE LUNAEl portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, que es compromisario por el distrito de Salamanca de Madrid, ha presentado una enmienda en la que pide que se promueva la separación de las funciones de Gobierno y de partido, se limite la acumulación de cargos y también la duración de los mandatos en las responsabilidades de Gobierno.“En el PP no podemos desconocer que muchos de los casos de corrupción que nos han acompañado durante estos años, y que nos avergüenzan a todos, son consecuencia directa de la falta de pesos y contrapesos y de la concentración del poder político e institucional en una misma persona”, recoge el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso Servimedia.En la justificación de esta enmienda, el dirigente popular se muestra contrario a que las mismas personas realicen de forma simultánea las funciones de Gobierno y de partido. Además, dice que el PP requiere de la “plena dedicación de sus representantes” cuando los ciudadanos les han encomendado una responsabilidad.