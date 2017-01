IU DENUNCIA QUE LA CONDECORACIÓN A BARBERÁ CUESTIONA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN "VENGA DE DONDE VENGA"

Etiquetas

La dirección de Izquierda Unida denunció este martes que la condecoración a Rita Barberá por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuestiona la lucha contra cualquier atisbo de corrupción "venga de donde venga". La Junta de Gobierno de la FEMP , en aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones de la federación, acordó conceder la Llave de Oro del Municipalismo a la expresidenta del organismo y exalcaldesa de Valencia, que falleció el 23 de noviembre en un hotel de Madrid a causa de un infarto.Esta es la segunda ocasión en que se concede esta distinción después de habérsela otorgado en julio de 2015 a Pedro Aparicio, primer presidente de la federación.Unos días antes de fallecer, Barberá había declarado ante el juez de la Sala II del Tribunal Supremo en calidad de investigada dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales por el caso 'Taula'. A través del vicepresidente segundo de la FEMP y alcalde de Mieres (Asturias), Aníbal Vázquez, IU mostró su rechazo a esa decisión. "En modo alguno pretendemos cebarnos en la persona de Rita Barberá, cuya muerte lamentamos y así se lo reiteramos a su familia, pero creemos que su carrera política en los últimos años no da lugar a este premio y homenaje públicos", aseguró. Su opinión es compartida por Rosa Pérez, responsable federal de Política Municipal de IU, para quien esta "sobreactuación de la FEMP" en modo alguno es compartida por todos los grupos representados en ella. "Después de todo lo que ha pasado, reconocimientos tan significados como este que se concreta hoy no resultan ni mucho menos apropiados y no trasladan a la sociedad el mensaje nítido que ésta demanda en su exigencia de lucha radical contra cualquier atisbo de corrupción, venga de donde venga", apunta. Izquierda Unida no ha acudido al acto institucional convocado por la FEMP con motivo de esa decisión, en el que sí ha estado el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.