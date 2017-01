Democracia Ourensana presenta ante notario una moción de censura contra el alcalde e invita a la oposición a sumarse

Etiquetas

Pérez Jácome reconoce la dificultad de que la moción salga adelante, pero insiste en "dejar documentado" que DO intentó hacer una moción

Los ocho concejales de Democracia Ourensana (DO) en el Ayuntamiento de Ourense han firmado este miércoles ante notario un escrito de moción de censura contra el alcalde, el popular Jesús Vázquez, en la que postulan a su líder, Gonzalo Pérez Jácome, como candidato a nuevo regidor.

La formación ha emplazado al resto de los partidos de la oposición a sumarse a este escrito y les ha trasladado los documentos e información firmadas por los ocho concejales con la intención de que "acudan al notario a firmar y apoyar la moción de censura".

El partido ha confirmado que, en el caso de que el escrito notarial consiguiese "el mínimo de 14 firmas precisas", se remitiría al secretario del pleno del Ayuntamiento de Ourense para su tramitación.

También ha informado de que el plazo para sumarse a esta iniciativa será de 15 días naturales. Pasado este tiempo la formación "entendería" que el resto de fuerzas rechazan apoyar la moción y "procedería a cerrar el acta notarial".

JÁCOME NO ESPERA "NINGÚN APOYO"

"No esperamos ningún apoyo, pero queremos dejar documentado que DO intentó hacer una moción de censura y que no se le apoyó. Para que la ciudadanía sepa cuál es la verdad", ha reconocido Pérez Jácome en declaraciones a Europa Press.

Jácome ha descartado, así, un respaldo desde las otras formaciones o incluso apoyos fuera de la disciplina de voto, pero ha enmarcado esta mano tendida en el objetivo de que "quede claro que DO intentó una moción de censura y esta propuesta fue totalmente abortada por PSOE y Ourense en Común".

El líder de Democracia Ouerensana ha reiterado su preocupación por que los ciudadanos "no tengan dudas" de que su formación "hizo una moción" y que han sido los otros partidos de la oposición "los que han querido que el PP siga en la Alcaldía".

"Si no el día de mañana (la oposición) va a volver a mentir diciendo que no propusimos nada serio, al igual que pasó con el acuerdo elaborado por DO, PSOE y OUeC en estas últimas seis semanas, que ahora dicen que no era para una moción de censura", ha concluido el líder de DO.

DO APELA A LA "RESPONSABILIDAD" DE LA OPOSICIÓN

El escrito enviado por DO al PSOE y a Ourense en Común (OUeC) para que apoyen la moción de censura apela al "sentido de coherencia y la responsabilidad ciudadana" de ambas formaciones, con el fin de "impedir que el actual alcalde del PP siga al frente del Ayuntamiento".

Así, la propuesta insiste al resto de la oposición que el grupo de gobierno "mantiene paralizada la ciudad y se niega a llegar a consensos con el resto de grupos" en cuestiones como los presupuestos de la ciudad o el Plan de Urbanismo.

"Sería una falta de compromiso y de responsabilidad política que las ideologías a nivel nacional impidan trabajar en la misma dirección en nuestra ciudad", concluye el escrito.

YA LO HABÍA ANUNCIADO

En días pasados, el líder de DO anunció que su formación iniciaría esta semana el protocolo para presentar una moción de censura contra el alcalde, a pesar que en ese momento afirmó ser consciente de no contar con el apoyo de la oposición.

La propuesta la realizó después de conocer que la Ejecutiva local del PSOE rechazaba apoyar una moción de censura con DO, en base al documento consensuado por los tres partidos de la oposición para "sentar las posibles bases de un cambio de gobierno".

La negativa socialista se produjo un mes después de que OUeC se descolgase de una posible moción de censura, a pesar de destacar que el 61% de las propuestas del texto base para este acuerdo procedían de su programa electoral.