Dimite el portavoz de San Fernando Sí Puede por "diferencias" con la línea "ideológica"

Apunta también a las limitaciones de la política institucional para lograr la "ruptura" del sistema

El hasta ahora portavoz de San Fernando Sí Puede y tercer teniente de Alcalde de San Fernando de Henares, Pedro Moreno, ha anunciado su intención de dimitir como edil de la localidad por "diferencias de criterio" con la "línea ideológica" de la formación y con las decisiones que se han tomado en diversos campos, como la "política de personal".

Además de tercer teniente de alcalde, hasta el momento lleva las áreas de Cultura, Educación, Juventud, Infancia, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Movilidad. El Ayuntamiento está gobernado por Cati Rodríguez, del mismo partido.

En un escrito publicado en su blog personal, Moreno expone que renuncia a su acta de concejal para recalcar que en esta decisión también ha "pesado" las "limitaciones que ofrece la política institucional" para las personas que aspiran a una "ruptura del sistema".

Así, expone que desde el inicio de la legislatura "casi todo el mundo era consciente" de que en la formación municipal "existían diferentes sensibilidades político-ideológicas, y que la misma, era el resultado de la unión de diferentes personas y colectivos en igualdad de condiciones".

"Ahora bien, durante el inicio de nuestra conformación como grupo, y más en concreto en estos últimos meses, las diferencias de criterio en materias tan importantes como la política de personal, o de algo tan básico como la línea ideológica a seguir", ha apuntado Moreno.

A su vez, expone que estas situaciones, sumado al "no reconocimiento de la heterogeneidad del grupo, al asumir que "todos son Podemos", le lleva a renunciar a su acta de concejal "por un ejercicio de honestidad con mis ideas anticapitalistas, ecosociales y libertarias".

"Siempre he dicho que no era un político profesional, que la política no debía verse como un trabajo y que estaba aquí para cambiar las cosas, el hecho de no poder llevar a cabo esos cambios me hace dejar mi puesto y mi acta de concejal", ha aseverado.

Por otro lado, Moreno afirma que no es su intención que su renuncia sea utilizada por ningún partido de la oposición (el equipo municipal está liderado por San Fernando Sí Puede) y recalca que las agrupaciones políticas, vecinales o partidos políticos, por "muy buena voluntad que tengan" de "querer transformar las instituciones", se verán "acotados y frenados por la administración central que se encuentra al servicio de los grandes capitales".

"Este periplo me ha servido para perder la poca confianza que tenía depositada en el mundo de la política institucional, sobre todo en la local, que era en la única esfera en la que albergaba algo de esperanza; debemos de recuperar el espíritu del 15 de Mayo construyendo contra poder desde la calle, los ateneos, los sindicatos combativos, en definitiva, construir desde los movimientos sociales una alternativa al capitalismo y al patriarcado", expone el exedil en su artículo.

Finalmente, expone que ha estado "luchando" en su puesto de concejal "desde la mayor honradez posible por aquellos que no tienen voz". En el Ayuntamiento de San Fernando de Henares todavía no se ha hecho efectiva la renuncia.