Dimite por sorpresa alegando motivos personales el portavoz del PP

El portavoz del PP de San Sebastián de los Reyes, Raúl Terrón, dimitió en la tarde de este martes por sorpresa alegando motivos personales, ya que ha encontrado un nuevo empleo.

Así lo han confirmado fuentes del partido en el municipio a Europa Press, que han explicado que en una reunión rutinaria de grupo, que tuvo lugar ayer por la tarde, el portavoz les anunció que "había encontrado un trabajo" y que, por tanto, dejaba la Portavocía.

Esas mismas fuentes han asegurado que "no tenían ni idea" de que este hecho se iba a producir y que les ha pillado "por sorpresa". No obstante, daba a conocer también que mantendría el acta de concejal.

Según ha podido saber Europa Press, el concejal ha mandado ya una carta a los afiliados del partido en la que les informa de este asunto.

"Estoy firmemente convencido de que la política municipal no debe ser una profesión sino una vocación de servicio público con carácter temporal. Por eso, mi profesión no es ser político sino analista y técnico de gestión. Y ha llegado el momento de que recupere mi vida profesional y me incorpore a la empresa privada para seguir desarrollándome laboralmente. Esta decisión, que estoy seguro comprenderás, me lleva a renunciar a la portavocía del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. Se trata de un paso a un lado, que doy precisamente ahora que el trabajo de todo el Grupo Popular en el Ayuntamiento está dando sus mejores frutos, aunque seguiré siendo concejal mientras mis compromisos laborales lo permitan", recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press.