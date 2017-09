La Diputación pagará los camiones cisterna en municipios malagueños con problemas de agua

Etiquetas

El PP pide al PSOE que acuda a la Junta y reclame infraestructuras hidráulicas ante la situación de sequía

El portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la institución pagará los camiones cisterna que están abasteciendo de agua a diversos municipios de la provincia ante los problemas de suministro que están padeciendo.

Así, tras la moción urgente que presentará el PSOE al pleno de este miércoles reclamando esta medida, Salado ha considerado que esta petición es "un ataque político" al equipo de gobierno del PP porque "saben los alcaldes y sabe el portavoz socialista, Francisco Conejo, que si los municipios cumplen con la ley y el reglamento de subvenciones esas cubas se les pagarán íntegramente".

"Siempre nos hemos ofrecido a pagarlos pero las subvenciones tienen unas normas que cumplir y el año pasado a los que cumplieron se les pagó el cien por cien", ha sostenido Salado. Así, ha explicado que no se abonó a aquellos que "se tomaron la libertad de suministrar cubas y verter el agua a la red y luego cobrarla, en vez de dársela a los vecinos gratis. Administrativamente fue imposible darle la subvención porque cobraron ese agua".

A los alcaldes, ha continuado, se les ha informado de que el suministro a los vecinos "tiene que ser gratis y luego se facturan las cubas y la Diputación lo paga; no habrá problema". Salado ha emplazado a Conejo a ir también a la Junta de Andalucía para "reivindicar las competencias en materia hidráulica y evitar la sequía", recordando que con su actuación la Diputación "hará parches; si hay sequía pagaremos las cubas" pero ha agregado que esta no es la solución.

En este sentido, ha recordado que la Diputación es "la única" que está invirtiendo en infraestructuras hidráulicas y ha recordado que en los diversos planes que tiene en marcha, como la Concertación o el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS), "obliga --a los ayuntamientos-- a mejorar la red de saneamiento y abastecimiento porque a veces para los alcaldes es mejor arreglar una calle o una plaza que estas infraestructuras porque venden más".

No obstante, ha agregado que este tipo de actuaciones van en la línea de evitar pérdidas de agua o mejorar la eficiencia de la red pero "el problema de la sequía es que la Junta de Andalucía se ponga las pilas y haga trasvases, que no tire el agua saneada con el terciario al mar y que la use para riego, etcétera". También ha incidido en que el Gobierno andaluz recauda a través del canon del agua a los vecinos y, sin embargo, "se queda con el dinero y no lo invierte. Es un fraude político puro y duro".

ALCALDES PIDEN AYUDA

Sobre estos problemas de agua los alcaldes de las localidades malagueñas de Archidona, los socialistas Mercedes Montero; Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo; y Colmenar, José Martín, han comparecido en rueda de prensa junto al portavoz del PSOE, Francisco Conejo, para reclamar el apoyo unánime a la moción que presentarán este miércoles.

Estas tres localidades llevan desde julio y agosto abasteciendo a sus vecinos con camiones cisterna debido a la falta de agua o a que la que sale por el grifo no es apta para el consumo. Por ello, Conejo y los regidores han reclamado que la Diputación pague íntegramente estas cubas.

"Estos municipios están en la obligación de contratar estos camiones para que sus vecinos tengan agua, es un derecho fundamental; y la Diputación tiene la competencia de asistencia técnica y económica a los municipios menores de 20.000 habitantes", ha dicho Conejo, quien ha incidido en que hay otros municipios gobernados por otras formaciones como IU o PP también con estos problemas. Por ello, ha pedido que se hagan modificaciones del presupuesto para reducir otros gastos y abonar íntegramente el agua en estas localidades.

La alcaldesa de Archidona ha indicado que en su municipio el agua que sale por el grifo no es apta para consumo humano, sí para tareas domésticas o higiene personal, desde el pasado 30 de agosto, lo que tiene un coste para las arcas del pueblo de 4.500 euros a la semana, "un dinero no presupuestado y que nos va a dificultar".

"Esta situación no es nueva, en 2012 tuvimos un mismo episodio de que el agua no cumplía los parámetros de color y turbidez", ha recordado, añadiendo que los martes y jueves los camiones suministran en tres pedanías de la localidad y lunes, miércoles y viernes en el término municipal.

En Fuente de Piedra, ha explicado su alcalde, la situación es similar, sin aportes a los acuíferos de los que se abastece el pueblo, con una bajada del nivel freático en los dos pozos y un agua de peor calidad.

"Un pozo no da el suficiente caudal y hemos puesto en marcha el otro del que sale agua con cloruro que supera los niveles aptos por lo que se puede usar para tareas domésticas pero no para beber", ha aclarado en rueda de prensa.

Así, desde el 25 de agosto los vecinos hacen acopio de agua a través de estas cubas con un coste semanal para el municipio de 1.200 euros a la semana. "Estamos pidiendo un derecho fundamental, que nuestros pueblos puedan subsistir y sin agua ni nos mantenemos ni crecemos y es el segundo año con esta problemática y tenemos que cubrir las necesidades de los vecinos", ha expuesto.

En el caso de Colmenar los problemas se remontan al pasado mes de julio: "nuestro problema es que los pozos son de agua de lluvia y el nivel freático ha bajado y con la que se saca no hay para todo el municipios. Hay pedanías que llevan semanas sin una gota de agua". El coste, ha dicho el regidor, es de 14.000 euros semanales.