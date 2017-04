La Diputación se compromete a pagar hasta 200.000 euros en el acceso peatonal subterráneo al Hospital de Ronda

Etiquetas

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado una moción institucional por la que la institución provincial se compromete a pagar hasta 200.000 euros para la construcción del acceso peatonal subterráneo al Hospital de la Serranía de Ronda.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, quien ha informado que ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos, socio de investidura del PP, y que se presenta al pleno para que cuente con el apoyo del resto de grupos políticos, que han apoyado la misma, convirtiéndose en institucional.

El proyecto de este acceso, ha apuntado, no está realizado, de ahí la propuesta. Según Bendodo, "nosotros vamos a poner hasta 200.000 euros; si el proyecto vale 180.000 euros, lo pagamos nosotros; si vale 200.000 euros, lo pagamos nosotros; y si vale 250.000 euros, nosotros pagamos 200.000 euros".

Conejo ha criticado que esta solución se podría haber llevado a junta de portavoces "y yo la hubiera aceptado", lamentando que sea un acuerdo con Ciudadanos y no con el resto de grupos. Ante esto, Bendodo ha replicado que se presenta como moción institucional, algo que finalmente se ha aprobado por unanimidad de los cinco grupos, defendiendo el socialista que lo apoya "por el ánimo de construir y porque es lo que queremos todos".

Antes de llegar a este punto ha tenido lugar el debate de una moción presentada por el PSOE con dos puntos sobre este acceso peatonal subterráneo y criticando la actuación del equipo de gobierno del PP y más concretamente del propio Bendodo, al que el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha acusado de "chantajear" a la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, por decirle que "recibiría la subvención --para este acceso-- siempre y cuando criticara públicamente a la Junta y al PSOE".

Esto ha provocado un cruce de declaraciones entre Conejo y Bendodo, quien ha retirado la palabra al portavoz socialista después de que éste le llamara "personaje" y "delfín tiburón". El presidente de la Diputación de Málaga le ha pedido "respeto", incidiendo en que en el PP "no estamos acostumbrados" a ese lenguaje, "somos más respetuosos".

Bendodo ha aludido, sin mencionarlo, a las palabras del secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y líder del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, contra compañeros de su formación afines al ex secretario general Pedro Sánchez y ha realizado su propuesta, indicando a Conejo que le da "igual" que le llame "lo que me ha llamado pero no está bien que lo haga".

"NO ENTRAR EN UN CIRCO POLÍTICO"

Ciudadanos e IU Para la Gente no han querido meterse "en ese jardín" y han pedido, al igual que el diputado de Fomento, Francisco Oblaré, que no se entre en un "circo político", recordando que lo importante es que la ejecución del paso peatonal subterráneo se realice lo antes posible.

La portavoz adjunta de Cs, Teresa Pardo, ha recordado que el pleno ya aprobó una moción de IU, a instancias de la Plataforma Hospital Serranía de Ronda Ya, sobre este paso subterráneo, recordando el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, que el propio Conejo ya dijo entonces que no era necesario este acceso peatonal "porque se iba a hacer un centro comercial en la zona".

Pardo ha lamentado que después de aprobar una moción de IU sobre este asunto y tras criticar la "tardanza" del equipo de gobierno en reunirse con el Ayuntamiento de la Ciudad del Tajo, a instancias de éste, se cree de nuevo un debate "para azuzar a la sociedad por cuestiones políticas".

En este punto ha reclamado a Conejo que le pida a la Junta, que es la competente en materia sanitaria, que ejecute este paso subterráneo: "nosotros no nos vamos a oponer a que lo haga la Diputación pero solicitamos coherencia y responsabilidad".

El diputado de Fomento ha pedido que no se haga "batalla política" con esta infraestructura y ha criticado la "incapacidad" de la Junta "pero esta Diputación no es sospechosa de no tender la mano y colaborar con otras administraciones cuando no es capaz de rematar su faena".

"Ya están en marcha los mecanismos para colaborar y ha dejado en un papel muy triste a su alcaldesa de Ronda, que se pone más la camiseta del PSOE que de los rondeños", ha dicho, recordando que la regidora --que accedió al cargo tras una moción de censura-- lo es "porque es la preferida de algunos concejales, no de los rondeños".