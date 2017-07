Diputación aprueba la participación en convocatoria de Fondos Feder para mejora de eficiencia energética

Etiquetas

La Diputación de Almería ha celebrado este miércoles, a primera hora de la mañana, una sesión de pleno extraordinaria para aprobar la participación de la institución provincial en una convocatoria de subvenciones de Fondos Feder para el desarrollo de proyectos singulares, relacionados, en este caso, con la mejora de la eficiencia energética. La medida ha contado con la unanimidad de los cuatro partidos que conforman la cámara.

La convocatoria de fondos europeos se abrirá el próximo lunes, a las 00,00 horas, y, una vez aprobada la participación de la Diputación de Almería, podrán concurrir en ella 33 municipios menores de 20.000 habitantes, que han presentado proyectos para la remodelación sus luminarias por luces LED y reducir así el consumo energético.

El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha explicado que, en esta ocasión, se ha optado por incluir en la convocatoria "a municipios en los que la Diputación no ha sido beneficiaria de Fondos Feder. Se ha pretendido ser lo más objetivo posible y dar cabida a los municipios que nunca se han beneficiado de estos fondos, donde destaca la zona norte y media de la provincia".

El criterio de selección de estos municipios, "según la propuesta y el Real Decreto, va por concurrencia no competitiva, es decir que se abre el plazo de presentación de solicitudes, que se atienden hasta que se agota la partida presupuestaria concedida".

La Diputación de Almería ha seleccionado 33 municipios y, para organizar su orden de acceso a la convocatoria con "más objetividad", se ha realizado "un sorteo público que establecía el orden de solicitud de esas subvenciones. A la reunión, asistieron 18 municipios que colocamos en la urna en las primeras 18 posiciones, y el resto de plazas se sortearon con los funcionarios presentes".

Óscar Liria también ha explicado que "la convocatoria recoge tres líneas de inversión. Nosotros hemos elegido la de eficiencia energética porque los técnicos han visto que es lo más rápido y que se puede justificar mejor".

El portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha dado el voto favorable, aunque ha querido saber cuáles han sido los criterios de selección de los municipios incluidos en la convocatoria, y ha preguntado por qué "algunos pueblos, como Fines o Serón, se han quedado fuera y otros, como Olula, que han remodelado su luminaria recientemente, sí han entrado".

Liria ha respondido a las preguntas del PSOE e IU, que también se ha interesado en conocer el criterio de selección de los municipios incluidos en la convocatoria, revelando que "esta línea de subvenciones establece una inversión mínima por municipio de 100.000 euros y un máximo de un millón. En el caso de mi municipio, Fines, al igual que ocurre con otros, se quedan fuera porque no llegan a ese mínimo. En el caso de Olula, terminará de cambiar su luminaria porque lo que le queda supera esos 100.000 euros de mínimo. En todos los municipios incluidos en la convocatoria se cambia toda la luminaria, a excepción de cuatro, que son de mayor tamaño, y superan ese millón de euros de tope".

El diputado de Ciudadanos, Roberto Baca, ha declarado que "conseguir esta convocatoria sería un éxito real, porque tenemos falta de fondos europeos que no hemos conseguido en otras convocatorias", y ha animado a "seguir trabajando en esta línea, juntos, para el futuro, que es lo que nos interesa y nos piden los ciudadanos", y huir de la "confrontación".

RECLAMACIÓN DEL PSOE CONTRA LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS

El PSOE ha incluido en este pleno extraordinaria una reclamación en contra de la aprobación inicial de la modificación del presupuesto de la Diputación de Almería para la inclusión de una serie de subvenciones nominativas a algunos ayuntamientos, a la que se dio luz verde en el pleno ordinario del 2 de junio y en la que el Grupo Provincial Socialista se abstuvo.

Su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, ha declarado que la reclamación, que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y las abstenciones de Ciudadanos e IU, tiene como objetivo "debatir" sobre "la forma de repartir el dinero público del equipo de gobierno", ya que consideran que "no estamos en contra de que algunos pueblos tengan ayudas que en justicia les pueden corresponder, pero la forma de otorgarlas no tiene ningún viso de justa".

Lorenzo ha explicado que "no sabemos qué es prioritario porque no hay concurrencia pública y no es un procedimiento competitivo" y ha alegado que "esta forma de otorgar subvenciones arroja que podría haber un desconocimiento de las necesidades reales de la provincia, porque no hay un Plan Estratégico. Las conoce el presidente porque los alcaldes van a su despacho y se lo dicen".

El PSOE ha mostrado su rechazo a la concesión de subvenciones nominativas porque "están generando un gran desequilibrio territorial", no siguen "criterios de transparencia" y "están dopando a los municipios de cara a las elecciones. Esto no son los datos que espera un ciudadano, que quiere que haya concurrencia pública, algo que hemos propuesto una y otra vez, y que el equilibrio lo de la necesidad, no la mano de un presidente, que tiene legitimidad pero no derecho a administrar el dinero público a su antojo".

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha respondido al portavoz socialista asegurando que el equipo de gobierno "cumplimos con la Ley de Subvenciones, que habla de las nominativas", que son las que se incorporan al presupuesto, como ocurre en este caso, "y de las que tienen un informe de excepcionalidad".

Además, el portavoz popular ha recordado que el PSOE también concedió subvenciones nominativas mientras gobernaba en la Diputación Provincial. Javier Aureliano García ha revelado que "en 2010, ustedes hicieron 176 subvenciones a los municipios. De ellas, un 57 por ciento fueron a parar a municipios gobernados por el PSOE, y un 30 por ciento a municipios del PP".

García ha explicado que en el año 2015, con el actual equipo de gobierno, "se dieron 6.804 subvenciones; 3.010 a municipios del PSOE, un 44 por ciento, y 3.266 a municipios del PP, un 48 por ciento. Teniendo en cuenta que el 74,26 por ciento de la población almeriense está gobernada por el PP y el 20 por ciento, por el PSOE". Según datos ofrecidos por García, en 2016, fueron 5.069 las subvenciones concedidas a municipios, el 43,33 por ciento para gobiernos socialistas, y el 48 por ciento para gobiernos populares.

Javier Aureliano García ha afirmado que "si miramos los números, podemos llegar a la conclusión de que hay un desequilibrio territorial hacia los vecinos de los municipios gobernados por el Partido Popular, porque primamos los del Partido Socialista" y ha declarado que "las subvenciones que se llevaron a la modificación presupuestaria están perfectamente justificadas a petición de los municipios. Entendemos que hay que darlas porque son compatibles con el resto de inversiones que hace la Diputación en la provincia".

Ante esta polémica, el portavoz de Ciudadanos, Roberto Baca, ha pedido a sus compañeros en el pleno alejarse "de un debate estéril e infructuoso" y del "y tu más". En opinión de Baca, se ha debatido "algo que no deberíamos estar debatiendo, porque pienso que es una pérdida de tiempo. Si no se está de acuerdo, sólo hay que proponer algo diferente, pero entrando en bucle y debatiendo lo mismo, por segunda vez, no va a servir para nada".

Baca ha asegurado que comparte "la postura del PSOE de que, a lo mejor, no es la forma correcta de adjudicar las subvenciones, pero entrar en quien ha recibido más o menos es infructuoso" y ha invitado a "trabajar juntos", sin confrontación política, en la búsqueda de nuevas vías para la adjudicación de ayudas directas a municipios.