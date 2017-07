Durán califica de "vergüenza" que el equipo de gobierno de Cort haya ocultado al PP la moratoria de hoteles en Palma

Etiquetas

La portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, ha calificado de "vergüenza" la manera de actuar del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma al aprobar por "vía de urgencia" la moratoria de los hoteles en Palma, ocultado esta propuesta al principal partido de la oposición.

En declaraciones a los medios de comunicación, Durán ha criticado este miércoles la "manera y las formas" del alcalde, Antoni Noguera, y el regidor de Urbanismo, José Hila, al establecer una moratoria sin haber consultado antes con el PP que, tal y como ha recordado la 'popular', es el partido que contó con más votos en las pasadas elecciones y, por lo tanto, tiene una gran responsabilidad.

"Lo primero que vemos es la actuación de un alcalde es nos pone delante un documento que no conocíamos", ha censurado la portavoz del PP en Cort.

"Lo estudiaremos en profundidad, pero vemos que no quieren el consenso, que no tienen un modelo de ciudad", ha afirmado Durán, quien ha dicho que es "una excusa" que la moratoria se apruebe "porque hace falta vivienda social en Palma", cuando "no tiene nada que ver una cosa con otra, ha recalcado.

"Dan la espalda al Partido Popular que ha tenido más votos y tiene más responsabilidad antes los ciudadanos de Palma", ha apostillado Durán.