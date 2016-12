EH Bildu no descarta llegar a acuerdos puntuales con el Gobierno de Vitoria, pese a rechazar el apoyo a sus cuentas

Etiquetas

La coalición estará atenta a ver en los seis primeros meses si hay cambios en políticas fiscales en la Diputación de Álava

El portavoz de EH Bildu en Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, no ha descartado que la coalición soberanista pueda llegar a acuerdos puntuales con el Ayuntamiento de Vitoria, pese a que no vaya a apoyar sus Presupuestos. Además, ha advertido de que la coalición estará atenta a ver en los seis primeros meses si hay cambios en políticas fiscales en la Diputación de Álava, institución en la que sí respaldarán las cuentas.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Fernández de Pinedo ha señalado que EH Bildu apoya los Presupuestos alaveses porque "se han dado las condiciones" para ello, algo que, a su juicio, no ha ocurrido en el caso de las cuentas del Ayuntamiento de Vitoria, que no respaldarán.

"No es una cosa nueva. Ya veníamos avisándolo hace ya cerca de dos meses. Una cosa básica es la confianza y, cuando tu vas a negociar algo, tiene que haber garantías de que eso se va a cumplir. Lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Gasteiz es que, de lo que pasó hace un año, sólo se ha cumplido un 7%", ha indicado.

A su juicio, "con ese bagaje es difícil reeditar un acuerdo". Sin embargo, ha señalado que el cumplimiento que ha habido en Diputación de los acuerdos que se alcanzaron "ha sido muy alto y satisfactorio". "A nosotros ni nos da alergia negociar con nadie. Cuando se dan condiciones para un acuerdo de país, no decimos que no ni tampoco somos 'pactistas per se'", ha destacado.

Kike Fernández de Pinedo ha afirmado que ha quedado claro "que no hay prácticamente margen" para negociar los Presupuestos con el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, porque, "cuando lo que está en juego es la confianza", y no se ha cumplido lo pactado, no se pueden respaldar las cuentas. "No hay garantías mínimas", ha añadido.

PP

En cuanto a la posibilidad de que PNV pueda negociar los Presupuestos de la capital alavesa con el PP, ha dicho que "ellos verán". "EH ha sido responsable. Ha dicho: 'aquí estamos'. Y, ante esa opción de tener unos gobiernos, unas políticas y unos presupuestos de derechas entre PNV y PP, el año pasado ya se dijo que había voluntad de hacer las cosas de otra forma, y se dio un cambio de rumbo", ha añadido.

Según ha asegurado, lo que ocurra ahora "ya es responsabilidad del PNV". "Es una oportunidad perdida", ha manifestado, para considerar que un acuerdo con los populares sería "un paso atrás" y que éstos son cada vez "más minoritarios". Asimismo, cree que hay unas mayorías nuevas a favor del derecho a decidir y progresistas que "se tienen que reflejar en las políticas diarias".

El representante de EH Bildu considera que hay unos proyectos, al margen de los Presupuestos, que, si se es "coherente con su visión de ciudad y de territorio", y benefician a sus ciudadanos, será posible llegar a acuerdos puntuales.

PRESUPUESTOS ALAVESES

En alusión al acuerdo sobre presupuestos alaveses, ha indicado que se verá en los seis primeros meses "hasta dónde se llega" en cambios en las políticas fiscales. "Y, a partir de ver qué voluntad hay, eso marcará nuestra política a futuro", ha apuntado.

A su juicio, EH Bildu "está condicionando y presionando a nivel político para que se den esos cambios a nivel fiscal". "De momento, este año vamos a seguir porque se han aceptado las condiciones que hemos puesto y el año que viene veremos si se dan o no se dan, veremos lo que ocurre con esos cambios fiscales, si se dan o no se dan, y se decidirá", ha aseverado.