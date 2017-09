ERC de Barberà deja el gobierno por la negativa de la alcaldesa a colaborar en el referéndum

Etiquetas

ERC de Barberà del Vallès, socio de gobierno junto con Junts per Barberà --confluencia con Podem, la CUP y Procés Constituent-- y Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), ha decidido abandonar el consistorio por la negativa de la alcaldesa, Sílvia Fuster (PCPB), a colaborar en el referéndum.

Así lo han asegurado este lunes en un comunicado y lo ha justificado no sólo por no ceder espacios municipales, también por retirar competencias y delegaciones a los seis concejales --ERC y Junts per Barberà-- para que no colaboraren con el 1-O.

Precisamente este lunes, los concejales de la confluencia política integrada en el gobierno han condicionado su continuidad a lo que pase a partir del 2 de octubre y la teniente de alcalde, Sandra Ramos, ha asegurado que se pedirá una junta de portavoces extraordinaria, debido a que actualmente "no hay diálogo" a raíz del decreto unilateral, como ha dicho, de la alcaldesa.

En este sentido, ha recordado a Fuster que los seis son mayoría respecto a los cinco que tiene PCPB en el equipo municipal.

Ramos ha garantizado el "normal" funcionamiento del Ayuntamiento en estos días y que todos los concejales están desarrollando sus tareas.

Los ediles de Junts per Barberà han contado con el apoyo de los diputados en el Parlament, Eulàlia Reguant y Albano Dante Fachin, entre otros.