EUPV denuncia ante Fiscalía consignas fascistas en la procesión del Viernes Santo en Castellón

El coordinador de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), David Rodríguez, ha denunciado en Fiscalía consignas fascistas en la procesión del Viernes Santo en Castellón. En concreto, el escrito se ha remitido a la sección de delitos de odio y discriminación del ministerio público, según ha informado la formación política en un comunicado.

La denuncia se basa en un vídeo en el que se puede ver "claramente" cómo el responsable de la Cofradía de Santa María Magdalena dedica el levantamiento del paso a los que dieron su vida por Dios y por España, así como por la Cruz de los Caídos del Parque Ribalta.

"Estamos ante una incitación al odio clarísimo y que, de forma intencionada, se hizo un 14 de Abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, demostrando que la intencionalidad era ensalzar la dictadura e incitar al odio. A nuestro parecer, esto es exactamente lo que está tipificado en el artículo 510 del Código Penal", ha aseverado Rodríguez.

Además, el coordinador de EUPV ha indicado que esta acción "tiene un contexto político muy claro": "Tan pronto como se plantea comenzar a hacer cumplir la ley de Memoria Histórica y retirar la Cruz de los Caídos del Parque Ribalta, salen a pasear las soflamas fascistas enmascaradas dentro de una procesión religiosa en lo que podría ser considerado incluso como un delito contra los sentimientos religiosos, tipificado en los artículos 523 y 524 del Código Penal", sostiene.

Por otro lado, Rodríguez ha denunciado los motivos que se encuentran detrás del hecho de que todavía existan enaltecimientos de la dictadura en España: "Parece evidente que en toda España, y en particular en la Comunitat, las instituciones no solo no han hecho ningún esfuerzo para recuperar la historia y los valores de la República sino que, más bien al contrario, la han criminalizado desde la misma administración", opina.

Este hecho ha sido "más que evidente" en las denuncias presentadas por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, contra los ayuntamientos que han colgado banderas republicanas en su fachada, como son los casos de Sagunto y Silla, "ambos a instancia de los concejales de EU", ha puntualizado.

Por último, Rodríguez ha querido evitar cualquier equidistancia entre el ensalzamiento del fascismo y la dictadura y las condenas a los tuiteros por sus tuits: "Es bastante fácil advertir que en nuestro país todavía pervive una forma de franquismo sociológico que se siente muy tranquilo y protegido por las administraciones del PP y por los sectores de la iglesia católica, que todavía no han condenado lo sucedido en la procesión del Viernes Santo en Castellón", ha lamentado.