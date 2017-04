Echávarri dice que las "listas negras" son las de "los corruptos, imputados y procesados" del PPCV

Etiquetas

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha afirmado que las "listas negras" que existen en la Comunitat Valenciana son "las de los corruptos, imputados, procesados y condenados del PPCV".

Echávarri se ha referido, así, este lunes a preguntas de los medios en Alicante por la petición de dimisión manifestada por la secretaria general del PPCV, la oriolana Eva Ortiz, a raíz del despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento, cuñada del portavoz del grupo local del PP Luis Barcala.

"A partir de ahí, que el PP se posicione sobre si está a favor de la igualdad, mérito y capacidad, o si está a favor de entrar en la función pública por la puerta de atrás", ha reflexionado al respecto y ha dicho: "ese es el debate y no hay más".

No obstante, preguntado por si la denuncia que el grupo municipal del PP planteó ante Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto fraccionamiento de las facturas de la Concejalía de Comercio, el alcalde socialista ha reconocido que el despido era una decisión que "estaba tomada", en el marco de la reestructuración y que supondrá el despido de más personal temporal.

Así, ha asegurado no saber exactamente cuándo se "completará" ni a cuánta gente afecta, pero ha incidido que "en un mes no". "Lo que se va a hacer es regularizar", ha precisado y ha recordado que el Síndic de Greuges "a petición de un sindicato" alertó al consistorio que contaba "con muchísimos más interinos que cualquier otra administración".

Por ello, ha concretado que se va a "regularizar", aunque hay interinos con "distintas condiciones": los anteriores a 2005 que se van a regularizar en un proceso ya anunciado y "luego una serie de personas contratadas para una cosa", que luego al finalizar el proyecto han sido derivados a otros departamentos, de manera que "de forma voluntaria, en un fraude de ley, los consolido como personal laboral indefinido y hago que otros alicantinos no puedan optar a unas plazas en igualdad de condiciones porque tengo copados todos los puestos que precisa".

Así, ha ejemplificado: "si un señor entra para la Volvo Oceans Race, al cabo de la Volvo se va. Y si necesito un técnico de Deportes, no puedo pasar a un señor de la Volvo a Deportes, tengo que convocar una oposición de técnico de Deportes, para que todos tengan las mismas condiciones".

Preguntado sobre si era la forma de proceder, ha respondido que "históricamente" ha habido personal "contratado para una cosa y ha ido a otra".

Cuestionado sobre si el despido de la cuñada de Barcala lo comunicó a sus socios de Gobierno, Compromís y Guanyar Alacant, Gabriel Echávarri ha dicho que era un tema hablado "hace tiempo" y ha reclamado a sus socios que opten si prefieren un sistema de convocatoria de plazas "a las que opten todos los alicantinos o no" con independencia de "sea quien sea su cuñado".

ÁMBITO DE LO PERSONAL

Gabriel Echávarri ha pedido que "las cosas" se queden en el "ámbito de la política" y ha argumentado: "cuanto más respeto a una persona y, por eso Carlos Castillo tiene todo mi respeto, es que debatimos a muerte defendiendo las posturas y luego somos amigos".

"Pero cuando se pasan cosas al límite personal; en política no vale todo", ha seguido y ha explicado que "cuando se decide llevar a fiscalía un asunto que los servicios jurídicos dicen que no hay nada, creo que es cruzar una línea a lo personal".

Y ha entendido que el PP podría haberle pedido la dimisión "porque, qué más se le puede pedir a una persona que dimita como alcalde de Alicante"; y ha lamentado que le facilitó toda la documentación "porque no hay nada que ocultar" y "lo siguiente es una nota en la que dice que personalmente me quiere imputar por prevaricación para conseguir mi inhabilitación, es destrozar una familia" cuando "no hay nada".