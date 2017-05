Echávarri pide declarar ante la Fiscalía Anticorrupción sobre las facturas de Comercio para "resolver dudas"

Etiquetas

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha confirmado este martes que se ha dirigido al fiscal anticorrupción para ponerse a su disposición y "prestar declaración y resolver las dudas, si tiene"; porque "no hay nada que ocultar" en relación a los contratos de Comercio, cuyas facturas anuló la Junta de Gobierno por dudas expresadas por intervención y el jefe de servicio por su tramitación como contratos menores. Al respecto, ha manifestado que saldrá "reforzado" porque es "víctima de una infamia".

En atención a los medios, tras presentar el Congreso SEMES que se celebrará en Alicante entre el 7 y el 9 de junio, Echávarri ha asegurado que se ha llevado este martes el escrito al fiscal para que valore la opción de tomarle declaración.

"Cuanto antes mejor", ha dicho Echávarri, que ha opinado que se trata de una "denuncia política del PP" y que quiere "explicarlo todo" porque "no hay delito, y si hay delito en ningún caso responsabilidad penal. Explicarlo cuanto antes y a su disposición".

"El PP lo utiliza siempre, recuerdo cuando Ángel Luna era Síndic en las Corts le puso dos querellas. Recuerdo una frase muy buena de Rafael Blasco que dijo: 'el cazador, cazado'. Hoy está en prisión, el que robaba dinero para niñas violadas en Haití para comprarse pisos en València", ha dicho.

A su modo de ver, "saltan lo político a lo personal y el alcalde de Alicante no iba a ser una excepción. Igual que Ángel Luna que dijo 'voy ya'; pues, yo voy ya. No hay nada que ocultar".

"Como no tengo nada que ocultar, voy cuanto antes. Señor fiscal aquí estoy vamos a ver si tiene alguna duda. Ójala el PP hubiera hecho lo mismo y no hubiera eternizado casos con años de recursos. Y anuncio ya: no pondré ningún recurso ni ninguna traba para ir a declarar, porque no hay delito", ha señalado.

Además, ha afirmado que esa posición la defienden los servicios jurídicos del Ayuntamiento: "No hay delito, no hay ilícito penal y, luego, no tengo un ápice de responsabilidad, cero. Cuanto antes vaya, mejor".

PEDRO DE GEA

Cuestionado sobre el anuncio del PP que ha puesto en manos de Fiscalía las declaraciones de su asesor en Comercio, Pedro de Gea, Gabriel Echávarri ha dicho que no podía decir nada. "Perfecto, que lo complementen", ha afirmado.

En ese sentido, ha precisado que el fiscal tiene de seis meses a un año para enviar la denuncia al juzgado. Por ello, ha manifestado que su objetivo no era dilatar en el tiempo la cuestión.

"Persiguen un fin político: Menoscabar la imagen personal y política del alcalde de la ciudad que es del partido socialista. Al señor Barcala no le importa el dinero de esta ciudad", ha opinado y ha incidido en que formaron parte de "la corporación que arruinó esta ciudad, como la señora De España, instigadora también. Formaban parte del Gobierno de la indencencia".